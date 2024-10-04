Türkiye- Karadağ milli maçı için nefesler tuutuldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Karadağ ile karşılaşacak. Milli takımın Karadağ ile oynayacağı maç öncesinde aday kadro açıklandı. Peki, Türkiye Karadağ maç bileti nasıl alınır, biletler kaç TL?

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşmasında Türkiye, Karadağ'ı konuk ediyor. Türkiye -Karadağ karşılaşması 11 Ekim cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

11 Ekim saat 21:45:Türkiye – Karadağ

14 Ekim saat 21:45: İzlanda - Türkiye

16 Kasım saat 20:00: Türkiye - Galler

19 Kasım saat 22:45: Karadağ - Türkiye

ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

1- Türkiye 4 puan

2-Galler 4 puan

3- İzlanda 3 puan

4-Karadağ 0 puan

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇ BİLETİ NASIL ALINIR, BİLETLER KAÇ TL?

Milli takımın Karadağ mücadelesinin maç bileti fiyatları 250 ile 500 TL arasında değişiyor.

Biletler, "www.passo.com.tr" web sitesi ve Passo Mobil Uygulama üzerinden, tüm takımların logolu Passolig kartları ile temin edilebilecek.