Türkiye-Japonya voleybol maçı canlı izle! Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde güçlü rakibi ABD'yi 3-1'lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, final yolundaki kritik mücadelede bugün Ferhat Akbaş'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Japonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Japonya voleybol maçı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak yarı finale yükseldi. Tayland'da devam eden turnuvada ay-yıldızlı ekip, yarı finalde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşılaşacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen Türkiye - Japonya mücadelesi, 6 Eylül 2025 tarihinde oynanacak. Tüm gözler, Filenin Sultanları'nın bu zorlu sınavından alacağı sonuca çevrilmiş durumda.

TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Büyük heyecana sahne olacak Türkiye - Japonya yarı final maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü (bugün), Türkiye saatiyle 11.30'da başlayacak. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, finale yükselmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye'nin dört bir yanındaki voleybol tutkunları ise mücadeleyi kaçırmamak için şimdiden hazırlıklarını yapıyor. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 11.30'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu sayede herkes, final yolunda büyük bir adım atacak olan Filenin Sultanları'nın heyecan dolu mücadelesini evlerinden takip edebilecek.

TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN LİNKİ

Filenin Sultanları'nın bu önemli karşılaşmasını canlı ve şifresiz izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

JAPONYA'YI YENERSE KİMİNLE OYNAYACAK?

Yarı finalin diğer karşılaşmasında İtalya ile Brezilya kozlarını paylaşacak. Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak bu mücadele, Türkiye saatiyle 15.30'da başlayacak. Filenin Sultanları, Japonya karşısında galip gelmesi durumunda, finalde İtalya ile Brezilya arasındaki maçın kazananıyla karşılaşacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ KADROSU