Türkiye - İsveç maçı canlı izle! Türkiye - İsveç basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te çeyrek final hedefiyle parkeye çıkıyor. 12 Dev Adam, son 16 turunda İsveç ile karşı karşıya geliyor. Milliler bu kritik mücadeleyi kazanması halinde, çeyrek finalde Polonya ile Bosna Hersek arasındaki karşılaşmanın galibiyle eşleşecek. Türkiye - İsveç mücadelesine dair tüm gelişmeler, haberimizin devamında anbean yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) heyecanında kritik bir virajdan geçiyor. Ay-yıldızlı ekip, son 16 turu mücadelesinde 6 Eylül Cumartesi günü Letonya'nın başkenti Riga'da İsveç ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasında sergilediği performansla adını üst tura yazdıran milliler, bu zorlu karşılaşmayı kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor. Karşılaşma, Türk basketbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilirken, tüm gözler 12 Dev Adam'ın İsveç karşısındaki performansında olacak.

TÜRKİYE - İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu kapsamında 6 Eylül Cumartesi günü İsveç ile kozlarını paylaşıyor. Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da oynanan mücadele, Türkiye saatiyle 12.00'de başladı. 12 Dev Adam, bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çeyrek final biletini almak istiyor.

TÜRKİYE İSVEÇ - MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İsveç maçı, EuroBasket 2025 kapsamında TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Maçı kaçırmamak için TRT Spor'u takip edebilirsiniz.

KANAL LİNKİ

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor