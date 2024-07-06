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Türkiye-Hollanda maçında ilk 11'ler açıklandı! Milli Takım kadrosunda kimler var?

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Türkiye ve Hollanda arasında oynanacak futbol maçının ilk 11'leri açıklandı. Milli Takım kadrosunda yer alan oyuncuların kimler olduğu merak konusu oldu. Bu önemli maç öncesi her iki takımın da kadrosu büyük bir heyecanla bekleniyordu. Peki, Milli Takım kadrosunda kimler var? Türkiye-Hollanda maçı ilk 11'lerde kimler oynuyor?

Türkiye- Hollanda maçında ilk 11'ler açıklandı! Milli Takım kadrosunda kimler var? 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Türkiye-Hollanda maçında ilk 11'ler açıklanmasının ardından Milli Takım kadrosunda kimler var merak ediliyor.

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇINDA İLK 11'DE KİMLER VAR?

Türkiye : Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Malen, Gakpo, Depay.

Türkiye-Hollanda maçında ilk 11'ler açıklandı! Milli Takım kadrosunda kimler var?

4 MAÇTA 1 KERE YENİLDİK

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

GÖZLER İNGİLTERE-İSVİÇRE MAÇINDA

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, Hollanda karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda İngiltere- İsviçre maçının kazananıyla yarı finalde kozlarını paylaşacak. Yarı final karşılaşması 10 Temmuz'da Dortmund'da oynanacak. Avrupa Şampiyonası'nda final heyecanı ise 14 Temmuz'da yaşanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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