Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Gürcistan muhtemel 11'ler!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan dorukta! A Milli Futbol Takımımız, E Grubu dördüncü maçında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Rakip Gürcistan… Karşılaşma sadece bir maç değil; grup liderliği yolunda atılacak büyük bir adım olacak. Peki, Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Gürcistan maçı nerede oynanacak? Türkiye Gürcistan muhtemel 11'ler nasıl şekilleniyor? İşte tüm detaylar...

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki dördüncü sınavını 14 Ekim 2025 Salı günü verecek. Bu tarihi mücadele, milli takımımızın grup sıralamasında avantaj sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Türkiye, sahasında oynayacağı bu kritik maçta taraftar desteğini arkasına alarak Gürcistan karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Milli futbolseverlerin yakından takip ettiği sorulardan biri de maçın başlama saati… Türkiye Gürcistan maçı saat 21.45'te başlayacak. Özellikle iş çıkışı sonrası izlenebilecek ideal bir saatte oynanacak mücadele, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. TFF'nin açıkladığı fikstür ve yayın bilgilerine göre karşılaşma akşam saatlerinde başlayacak ve futbolseverler keyifli bir 90 dakikaya tanıklık edecek.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynayacağı bu önemli karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ücretsiz ve şifresiz olarak izlenebilecek olan yayın, HD kalitesiyle futbolseverlere kesintisiz bir maç deneyimi sunacak. Maç öncesi ve sonrası analiz programlarıyla TV8, izleyicilere tam bir futbol akşamı yaşatacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesinde iki takımın da sahaya süreceği ilk 11'ler büyük merak konusu. Teknik direktör Montella'nın kadro tercihi kadar Gürcistan cephesinde de sürpriz isimler göze çarpıyor. İşte maç öncesi tahmin edilen muhtemel 11'ler:

TÜRKİYE MUHTEMEL 11

Kaleci: Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu

Orta Saha: Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün

Hücum: Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Montella'nın sistemi, genç ve dinamik oyuncularla harmanlanmış deneyimli isimleri sahaya sürmesiyle dikkat çekiyor. Özellikle Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın performansı maçın kaderini belirleyebilir.

GÜRCİSTAN MUHTEMEL 11

Kaleci: Mamardashvili

Defans: Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Dvali, Azarovi

Orta Saha: Kiteishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili

Hücum: Kvaratskhelia, Mikautadze

Gürcistan'ın yıldızı Kvaratskhelia, Türkiye savunmasını en çok zorlayacak oyuncuların başında geliyor. Gürcistan teknik direktörünün kontra atak futbolunu tercih etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bu önemli karşılaşma, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye'nin modern statlarından biri olan Kocaeli Stadı, hem atmosferi hem de zeminiyle oyunculara ve taraftarlara kaliteli bir maç deneyimi sunuyor. Yaklaşık 33.000 kişilik kapasitesiyle stadın tamamen dolması bekleniyor.

Kocaeli halkı, A Milli Takım'ı desteklemek için büyük bir hazırlık içerisinde. TFF'nin açıklamalarına göre bilet satışlarına yoğun ilgi var. Ayrıca güvenlik önlemleri en üst seviyede alınacak.