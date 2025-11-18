Haberler

Türkiye gruptan nasıl çıkar, ikinci olursa ne olur? Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider?

Türkiye gruptan nasıl çıkar, ikinci olursa ne olur? Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider?
Güncelleme:
Türkiye A Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kritik bir eşikte bulunuyor. Gruptaki kaderi bu akşam İspanya karşısında oynayacağı maçla büyük ölçüde netleşecek. Futbolseverler "Türkiye gruptan nasıl çıkar?", "Türkiye grupta ikinci olursa ne olur?" ve "Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye ikinci olursa ne olur? Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider? Detaylar...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kritik bir dönemece geldi. Bu akşam İspanya deplasmanında oynanacak maç, Millilerimizin gruptan doğrudan çıkıp çıkamayacağını belirleyecek. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye ikinci olursa ne olur? Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider? Tüm merak edilen soruların detayları haberimizde!

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kritik bir noktaya ulaştı. Milli takımın gruptan doğrudan çıkabilmesi için tek bir ihtimal bulunuyor: Bu akşam deplasmanda karşılaşacağı İspanya'yı farklı bir skorla yenmek.

Elemelerde ikili averaj sistemi yerine genel averajın belirleyici olması, Türkiye'nin liderlik şansını oldukça zorlaştırıyor. Şu an grupta oynadığı 5 maçta 19 gol atan ve hiç gol yemeyen İspanya karşısında, Millilerimizin liderliği elde edebilmesi için sadece galibiyet yetmiyor; genel averajda da İspanya'yı geçmek gerekiyor.

Önceki maçta Türkiye, İspanya karşısında 6-0 mağlup olmuştu. Bu nedenle, Türkiye'nin grubu lider tamamlayabilmesi için İspanya'yı en az 7-0 gibi tarihi bir farkla mağlup etmesi gerekiyor. Aksi senaryoda, yani 7 farklı bir galibiyet elde edilemezse, Türkiye gruptan ikinci sırada ayrılacak.

Türkiye gruptan nasıl çıkar, ikinci olursa ne olur? Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider?

TÜRKİYE GRUPTA İKİNCİ OLURSA NE OLUR?

Türkiye A Milli Takımı, bu akşamki İspanya karşılaşmasında 7 farklı galibiyet dışında bir sonuç alırsa, grubu kesin olarak ikinci sırada tamamlayacak. Bu senaryoda Milliler, Dünya Kupası biletini doğrudan kazanamayacak ve play-off turuna kalacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde toplam 16 takım doğrudan katılım hakkı elde edecek. Bu takımlar, gruplarını lider tamamlayan 12 ekip olacak. Türkiye ise ikinci sırada yer alması durumunda, Avrupa'daki son 4 bilet için 16 takımla mücadele edecek. Bu 16 takım, 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımdan oluşacak.

Play-off maçları 2026 yılının Mart ayında oynanacak. Kurada eşleşmeler ise 20 Kasım'da İsviçre'nin Zürih kentindeki UEFA merkezinde belirlenecek. Bu durum, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılımının kesin olarak play-off sonuçlarına bağlı olacağını gösteriyor.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma yolu iki senaryoya dayanıyor:

Gruptan lider çıkarak doğrudan katılım: Yukarıda da detaylı şekilde anlattığımız gibi, Türkiye'nin deplasmanda İspanya'yı en az 7-0 mağlup etmesi gerekiyor. Bu, gruptan lider çıkmak ve Dünya Kupası'na direkt gitmek için tek yol.

Grupta ikinci olarak play-off turuna katılmak: Türkiye, bu akşam İspanya'ya karşı 7 farklı galibiyet alamazsa grupta ikinci sırada yer alacak. Play-off turunda toplam 16 takım mücadele edecek ve bu turdan başarılı olan ekipler, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek. Avrupa'dan turnuvaya 16 takım katılacak ve Türkiye'nin kaderi büyük ölçüde önümüzdeki play-off maçlarına bağlı olacak.

