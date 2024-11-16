Türkiye-Galler maçı ilk 11'ler açıklandı! Türkiye-Galler maçının ilk 11'de kimler var?
Sporseverler, Türkiye-Galler ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. Türkiye-Galler maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu gündeme geliyor. A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlılar, Galler'i mağlup etmeleri durumunda, grup liderliğini ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. Peki, Türkiye-Galler maçı muhtemel ilk 11'ler! Türkiye-Galler maçının ilk 11'i belli oldu mu?
Türkiye- Galler maçı muhtemel ilk 11 belli oldu mu araştırılıyor. Türkiye- Galler ilk 11! Türkiye- Galler maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Şu anda 10 puanla zirvede bulunan Türkiye, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler'i yenerek avantajını pekiştirmeyi hedefliyor. Futbolseverler, "Milli maç izle şifresiz ve full HD" arayışıyla TV8'in canlı yayınını ekranlarında takip edebilecekler. Türkiye- Galler maçı muhtemel ilk 11'ler! Türkiye- Galler maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…
TÜRKİYE-GALLER MAÇI İLK 11'İ AÇIKLANDI
Türkiye : Mert Günok, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Mert Müldür.
Galler : Darlow, Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas, Sheehan.
TÜRKİYE-GALLER MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ
TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
TV8 CANLI YAYIN BİLGİLERİ NEDİR?
TV8'i HD kalitede canlı izlemek için frekans bilgileri
UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/
DIGITURK: Kanal 28
D-SMART: Kanal 28
KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34
TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL
TİVİBU: 29. Kanal
A Millî Takımımızın, Galler karşısında sahaya çıkacak 11'i belli oldu. #BizimÇocuklar???? #TURWAL #UNL— Türkiye #BizimÇocuklar ???? (@MilliTakimlar) November 16, 2024
11'imiz: Mert Günok, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Mert Müldür. pic.twitter.com/V1RLHrqCS1