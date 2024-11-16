Türkiye-Galler maçı ilk 11'ler açıklandı! Türkiye-Galler maçının ilk 11'de kimler var?

Türkiye- Galler maçı muhtemel ilk 11 belli oldu mu araştırılıyor. Türkiye- Galler ilk 11! Türkiye- Galler maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Şu anda 10 puanla zirvede bulunan Türkiye, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler'i yenerek avantajını pekiştirmeyi hedefliyor. Futbolseverler, "Milli maç izle şifresiz ve full HD" arayışıyla TV8'in canlı yayınını ekranlarında takip edebilecekler. Türkiye- Galler maçı muhtemel ilk 11'ler! Türkiye- Galler maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE-GALLER MAÇI İLK 11'İ AÇIKLANDI

Türkiye : Mert Günok, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Mert Müldür.

Galler : Darlow, Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas, Sheehan.

TÜRKİYE-GALLER MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TV8 CANLI YAYIN BİLGİLERİ NEDİR?

TV8'i HD kalitede canlı izlemek için frekans bilgileri

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

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