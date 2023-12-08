Üye Girişi
Haberler

'Türkiye fintek alanında körfez ülkelerine ev sahipliği yapabilir'

Son Güncelleme:
Abone Ol

BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, "İş dünyasının önemli temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ve Katar ziyaretini memnuniyetle karşıladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde özellikle Körfez'e yeni bir açılım süreci başladı. Burada önemli bir potansiyel var. Bankacılık ve finans alanında dünya ile yarışır durumdayız. Türkiye fintek alanında körfez ülkelerine ev sahipliği yapabilir. Türkiye'nin uluslararası finans pastasından aldığı pay daha da artacaktır" dedi.

BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar ziyaretlerini değerlendirdi. Erkan Kork, açıklamasında, " Türkiye, son dönemde Körfez ülkeleriyle olan ticari ilişkilerini üst düzeye çıkarırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yapılan BAE ve Katar ziyaretleriyle devletler arasındaki iş birliklerinin daha da geliştirilmesi mesajı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden iş dünyası da ziyareti memnuniyetle karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretlerinde ana gündem Gazze'deki son durum olurken, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra ülkeler arasındaki iş birlikleri de ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinde iki ülkenin savunma sanayii, enerji ve uzay teknolojileri alanlarındaki iş birliğini geliştirebileceğini ifade edildi" dedi.

Erkan Kork, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretinde ise iş dünyasından yoğun bir katılım oldu. Lusail Sarayı'ndaki baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9'uncu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı sonrası Erdoğan ve Al Sani'nin huzurunda yatırımdan ticarete, sanayiden savunmaya kadar çeşitli alanlarda 12 iş birliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 9'uncu Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı. İş dünyasının önemli temsilcileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ve Katar ziyaretini memnuniyetle karşıladı. Bölge özellikle finans sektöründe Türk şirketler için ciddi bir potansiyel barındırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde özellikle Körfez'e yeni bir açılım süreci başladı. Burada önemli bir potansiyel var. Suudi Arabistan da dâhil olmak üzere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri önemli yatırımcı ülkelerden. Bankacılık ve finans alanında dünya ile yarışır durumdayız. Türkiye, Fintek alanında körfez ülkelerine ev sahipliği yapabilir. Türkiye'nin uluslararası finans pastasından aldığı pay daha da artacaktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde girdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nı, 'Yatırım Yüzyılı'na dönüştürmeye kararlıyız. İş dünyası olarak taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduk. Bu uğurda ülkemizin gönüllü elçileri olarak tüm yatırımcıları Türkiye ile beraber kazanmaya davet edeceğiz. Sanayiden finansa, enerjiden ulaşıma kadar pek çok alanda yabancı yatırımcı çeken Türkiye, yatırımlarla büyümeye devam edecektir."

Kaynak: Haberler.com / Toplum

Türkiye Finans Toplum Dünya Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 9 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BluTV satıldı mı? BluTV kime, hangi şirkete satıldı? BluTV el mi değiştirdi, neden? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2024 ZTK ne zaman başlayacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Galatasaray hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? ZTK'da Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Beşiktaş hangi takımla eşleşti? Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? Mudanya Belediyesi hangi parti? Mudanya Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Bursa Mudanya ilçesi seçim sonuçları 2019! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 8 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi saat kaçta? Hafta sonu noter açık mı? Hafta sonu nöbetçi noter var mı, saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı parası yattı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title