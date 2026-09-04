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Türkiye'de saatlik işgücü maliyeti Avrupa'nın 10 katı hızla arttı

Türkiye'de saatlik işgücü maliyeti Avrupa'nın 10 katı hızla arttı
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Türkiye'de 2026'nın ikinci çeyreğinde saatlik işgücü maliyeti yıllık yüzde 34 artış gösterdi. Bu oran, Avrupa Birliği ortalamasının yaklaşık 10 katına denk gelirken, AB ülkeleri arasında en yüksek artışın görüldüğü Macaristan'ın da iki katından fazla oldu. İstihdam ve çalışılan saatlerdeki artış devam etti. Ücret dışı maliyetlerdeki artış yüzde 42,9 ile brüt ücret artışının önünde seyretti.

Türkiye'de saatlik işgücü maliyeti, 2026'nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 arttı. TÜİK'in 21 Ağustos'ta açıkladığı verilere göre bu artış, Avrupa Birliği ortalamasının yaklaşık 10 katı hızda gerçekleşti. Eurostat'ın yaz başında açıkladığı verilere göre ise aynı gösterge AB genelinde yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,6, euro bölgesinde yüzde 3,2 artmıştı.

AB ülkeleri arasında en yüksek artış yüzde 16,4 ile Macaristan'da, en düşük artış yüzde 1,3 ile Malta'da görüldü. Türkiye'deki maliyet artışı, listenin zirvesindeki Macaristan'ın iki katından fazla oldu. Buna rağmen istihdam canlılığını korudu; aynı dönemde istihdam yüzde 1,7, çalışılan saat yüzde 2,7 arttı. Bu iki verinin birlikte yükselmesi, şirketlerin ekip büyüklüğünü ya da çalışma saatlerini daraltmadığını gösteriyor.

Toplam işgücü maliyeti yalnızca brüt ücretten oluşmuyor. Sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası payları ile kıdem ve ihbar tazminatı karşılıkları da bu maliyete dahil ve "ücret dışı işgücü maliyeti" olarak tanımlanıyor. Türkiye'de ikinci çeyrekte brüt ücretler yaklaşık yüzde 35,8 artarken, ücret dışı maliyetlerdeki artış yüzde 42,9'a ulaştı. Avrupa'da ise bu bileşenler paralel ilerliyor: AB genelinde ücretler yüzde 3,7, ücret dışı maliyetler yüzde 3,2 arttı. Türkiye'de ücret dışı maliyetler, ücret artışının yaklaşık yedi puan önünde seyrediyor; bu da ücret artışını izlemenin toplam maliyeti öngörmeye yetmediğini gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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