Türkiye'de İşgücü Maliyeti Artışı AB'yi Katladı

TÜİK verilerine göre Türkiye'de saatlik işgücü maliyeti 2026'nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 arttı. Eurostat verileri ise yılın ilk çeyreğinde AB genelinde saatlik işgücü maliyeti artışının yüzde 3,6, Euro Bölgesi'nde yüzde 3,2 olduğunu gösteriyor. Böylece Türkiye'deki artış AB ortalamasının yaklaşık 10 katına ulaştı.

AB ülkeleri arasında en yüksek artış yüzde 16,4 ile Macaristan'da, en düşük artış ise yüzde 1,3 ile Malta'da gerçekleşti. Türkiye'deki yüzde 34'lük artış, AB'deki en yüksek artışın iki katından fazla. Aynı dönemde Türkiye'de istihdam yüzde 1,7, çalışılan saat ise yüzde 2,7 arttı.

Toplam işgücü maliyetindeki artışın tamamı ücretlerden kaynaklanmadı. Türkiye'de brüt ücretler yıllık bazda yaklaşık yüzde 35,8 artarken, ücret dışı işgücü maliyetleri yüzde 42,9 arttı. AB genelinde ise ücretler yüzde 3,7, ücret dışı maliyetler yüzde 3,2 yükseldi. Gilda&Partners Consulting Kurucu Ortağı Jilda Bal, şirketlerin maliyet artışını çalışan başına yaratılan değer ve verimlilik üzerinden değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi