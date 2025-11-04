Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlu, Türkiye'de kupa kazandı. Antalya'da 16 yaş altı futbol milli takımları arasında düzenlenen hazırlık turnuvasında, Ronaldo'nun oğlu Cristiano Dos Santos'un da forma giydiği Portekiz, İngiltere'yi yenerek turnuvayı zirvede tamamladı.
Antalya'da 16 yaş altı futbol milli takımları arasında düzenlenen hazırlık turnuvasında zafere Portekiz ulaştı.
RONALDO'NUN OĞLU KUPA KAZANDI
Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Dos Santos'un da forma giydiği Portekiz, İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.
RONALDO'NUN AİLESİ DE TÜRKİYE'YE GELDİ
Öte yandan Ronaldo'nun ailesi, genç Cristiano'yu desteklemek için Antalya'ya geldi. Genç futbolcuya destek olmak isteyen Ronaldo'nun ailesi, Antalya'ya gelerek tribünden maçı izledi. Aile üyeleri, Cristiano Dos Santos'a tezahüratlarla moral verirken, tribünlerde yoğun ilgi gördü.
GEORGINA RODRIGUEZ'DEN PAYLAŞIM
Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez de Antalya'daki karşılaşmadan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Rodriguez'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.