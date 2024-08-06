Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Çin maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve Türkiye-Çin voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularına sporseverler tarafından merak ediliyor. Türkiye-Çin voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar çeyrek finalde Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman olacağı gündeme geliyor. Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Çin voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

06-08-2024 ÇİN VS TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Çin ile Türkiye arasındaki Paris 2024 Olimpiyatları maçı, TRT 1, Eurosport, Eurosport 9 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ÇİN-TÜRKİYE MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÇİN-TÜRKİYE MAÇI EUROSPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Eurosport, Digiturk 71, D Smart 75, Kablo TV 225, Tivibu 71, Turkcell TV+ 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ÇİN-TÜRKİYE MAÇI EUROSPORT 9 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Eurosport 9, BluTV Web numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ÇİN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN?

Çin-Türkiye Maçı, 06 Ağustos Salı günü oynanacak.

ÇİN-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Çin-Türkiye Maçı, saat 10:00 başlayacak.

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ÇİN-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Çin ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final maçı, Paris'te, South Paris Arena Stadyumu'nda oynanacak.