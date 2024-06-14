Türkiye- Çin maçı ne zaman? Türkiye- Çin voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftanın ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti. Onuncu maçında sekizinci galibiyetine imza atarak puanını 24'e çıkartan Filenin Sultanları, finallere katılmayı da garantiledi. Türkiye- Çin maçı ne zaman? Türkiye- Çin voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE- ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Turnuvanın şampiyonu milliler, Hong Kong etabındaki üçüncü maçında 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.30'da Çin ile karşılaşacak.

DOMİNİK CUMHURİYETİ- TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇINDAN KARELER