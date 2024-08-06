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Türkiye-Çin maç üçüncü set kaç kaç bitti? Çin-Türkiye çeyrek final voleybol maçı üçüncü seti kim aldı? Türkiye-Çin voleybol maçı son durum!

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Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final'de Türkiye-Çin kadın voleybol maçı üçüncü set sonucu ne oldu? Türkiye-Çin maçı bitti mi, kim kazandı? Çin-Türkiye voleybol maç üçüncü set kim kazandı ve Türkiye-Çin maçı son durum herkesin araştırdığı konulardan. Peki, Türkiye-Çin maçı üçüncü seti kim kazandı, kaç kaç bitti?

Türkiye-Çin maçı üçüncü seti kim kazandı ve Çin- Türkiye kadın voleybol maçını kim kazandı tüm Türkiye'nin merakla cevabını beklediği sorulardan. Türkiye-Çin voleybol üçüncü set maç sonucu ne ve Türkiye-Çin maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Çin maçı bitti mi, son durum ne? Türkiye-Çin kadın voleybol maçı üçüncü set kaç kaç bitti? Tüm detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE-ÇİN MAÇI ÜÇÜNCÜ SET KİM KAZANDI?

Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final maçında Filenin Sultanları, Çin ile mücadele ediyor. Maçta ilk set 2 sayı farkla 25 Çin, 23 Türkiye olarak sona ererken, ikinci sette 25 Türkiye, 21 Çin olarak biterek, sette 1-1 eşit duruma geldi. Üçüncü sette 26-24 skorla Türkiye durumu 2-1 yaparak öne geçti.

TÜRKİYE-ÇİN KADIN VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Çin-Türkiye voleybol maçı saat 10:00'da başladı. Bu heyecanlı maçın sonucunda Türkiye Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Türkiye-Çin maç üçüncü set kaç kaç bitti? Çin-Türkiye çeyrek final voleybol maçı üçüncü seti kim aldı? Türkiye-Çin voleybol maçı son durum!

Betül Cirit
Betül Cirit
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