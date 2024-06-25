Türkiye- Çekya maçının hakemi kim olacak? Türkiye- Çekya maçının hakemi belli oldu mu?

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 F Grubu'nda 26 Haziran'da Çekya ile karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu. UEFA'nın açıklamasına göre, Hamburg Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Peki, Türkiye- Çekya maçının hakemi kim olacak? Türkiye- Çekya maçının hakemi belli oldu mu?

TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Hamburg Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile oynayacak.