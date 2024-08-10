TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI CANLI YAYIN | TRT 1 canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir?

Türkiye- Brezilya maçı canlı izle! TRT canlı yayın bilgileri araştırılırken TRT 1 neden açılmıyor, frekans bilgileri nedir merak ediliyor. Türkiye-Brezilya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda olduğu gündeme geliyor. Milli maç canlı izleme linki ve TRT Spor frekans bilgisi izleyiciler tarafından sorgulanıyor. TRT canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brezilya- Türkiye Maçı, 10 Ağustos Cumartesi saat 18:15 başlayacak.

TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI CANLI YAYIN (LİNK)

TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya ile Türkiye arasındaki Paris 2024 Olimpiyatları maçı, TRT 1, Eurosport 9 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FİLENİN SULTANLARIMAÇ KADROSU

Pasörler

Cansu Özbay

Elif Şahin

Smaçörler

Ebrar Karakurt

Hande Baladın

Meliha Diken

Tuğba İvegin

Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular

Eda Erdem Dündar (Kaptan)

Zehra Güneş

Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı

Melissa Vargas

Libero

Gizem Örge

+1 Oyuncu

Beyza Arıcı