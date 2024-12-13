Türkiye 2026 Dünya Kupası elemelerinde hangi grupta? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin grup aşaması için gerçekleştirilen kura çekimi, Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın yer alacağı grubu da netleştirdi. FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde düzenlenen kura çekimi, futbolseverler arasında büyük heyecan yarattı. Peki, Türkiye 2026 Dünya Kupası elemelerinde hangi grupta yer alıyor ve rakipleri kimler oldu? İşte detaylar...

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ GRUPTA?

Türkiye 2026 Dünya Kupası elemelerinde E grubunda yer alıyor. Türkiye'nin E grubundaki rakipleri çekilen kura sonucu İspanya / Hollanda galibi, Gürcistan ve Bulgaristan oldu. İşte gruplar:

A GRUBU: Almanya / İtalya (Kazanan), Slovakya, Kuzey İrlanda,

B GRUBU: İsviçre, İsveç, Slovenya,

C GRUBU: Portekiz / Danimarka (Kaybedeni), Yunanistan, İskoçya,

D GRUBU: Fransa / Hırvatistan (Kazananı), Ukrayna, İzlanda,

E GRUBU: İspanya / Hollanda (Kazananı), TÜRKİYE, Gürcistan, Bulgaristan

F GRUBU: Portekiz / Danimarka (Kazananı), Macaristan,

G GRUBU: İspanya / Hollanda (Kaybedeni), Polonya, Finlandiya,

H GRUBU: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek,

I GRUBU: Almanya / İtalya (Kaybedeni), Norveç, İsrail,

J GRUBU: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya,

K GRUBU: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk,

L GRUBU: Fransa / Hırvatistan (Kaybedeni), Çekya

KURA PROSEDÜRÜ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Kuraya 1. torbada yer alan takımlar çekilerek başlanacak; ardından 2 ve daha altta yer alan torbalara geçilecek. Adı çekilen her takım, A'dan L'ye alfabetik olacak şekilde en müsait gruba yerleştirilecek. 5. torbada yalnızca 6 takım bulunduğundan, bu takımlar G ve L gruplarının her birine 5. takım olarak konulacak. Altta belirtilen kura çekimi koşullarından herhangi bir tanesinin oluşması halinde, adı çekilen takım bir sonraki müsait gruba yerleştirilecek.