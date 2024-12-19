Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği şaşırttı
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret taleplerini 29 bin 583 TL olarak açıkladı. Asgari ücret aldığını ifade ettiği 4 isimle kamera karşısına geçen Atalay, bu isimlerden birinin gazeteci olduğunu belirtti.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılı asgari ücreti için beklentilerini açıkladı. Sendikanın beklentisinin 29 bin 583 lira olduğunu söyleyen Atalay, bu rakamın altında bir karara imza atmayacaklarını ifade etti.