TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 2024: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Asgari ücret 16000 mi, 17000 mi oldu?

Türk İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret pazarlığına sayılı günler kala dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vatandaşların merak ettiği konu ise "Asgari ücret 16000 mi, 17000 mi oldu?" Oldu. ''Açlık sınırından bir pazarlık olmaz onun üzerinden bir pazarlık olur'' diyen Atalay, asgari ücret pazarlığında alt sınırın 4 kişilik bir ailesinin açlık sınırı olan 14 bin 25 lira olduğunu söyledi. Peki, Türk İş asgari ücret teklifi 2024 nedir? Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

Türk-İş Başkanı'nın verdiği rakam milyonları hayal kırıklığına uğratırken asgari ücretliler, "Türk İş asgari ücret teklifi 2024 nedir? Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?" Sorularına yanıt arar oldu. Peki, Asgari ücret 16000 mi, 17000 mi oldu? İşte detaylar…

TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 2024

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 11 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi ilk kez rakam teleffuz etti. Pazarlık masasında alt sınırın açlık sınırının altında olmayacağını söyledi. NTV'ye konuşan Atalay, "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz onun üzerinden bir pazarlık olur" diyerek asgari ücret pazarlığında alt sınırın 4 kişilik bir ailesinin açlık sınırı olan 14 bin 25 lira olduğuna işaret etti.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ ARTACAK?

Atalay, "Zam devam ettiği için bırakın sene sonunda insan 3 ay bu ücret ile idare edemiyor. İnşallah toplumu memnun edecek bir rakam verirler de biz de altına imza atar o masada otururuz" dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da 2024 zammı için tek işçinin değil, 4 kişilik bir ailenin masrafı hesaplanması gerektiğini dile getirdi. Arslan, "Yüksek enflasyon ve refah payı, milli gelirden kaybettiklerimizin ilave edildiği büyüme hızının da yansıtıldığı 4 kişilik bir işçi ailesinin asgari ihtiyaçlarını sağlayacak bir asgari ücret bizim için yeterli." diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET 16000 Mİ, 17000 Mİ OLDU?

Kamuoyunda asgari ücret zammı için yüzde 40-50 arasında bir beklenti oluşmuş durumda. Eğer zam yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 963 lira, yüzde 45 olursa 16 bin 533 lira, yüzde 50 olursa 17 bin 103 lira olacak.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YOK MU, NEDEN YOK?

Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanı Vedat Işıkhan son iki senenin aksine, önümüzdeki yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajını vermişti.

Bakan Işıkhan konu hakkında yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamayla tek zam yapılacağını belirterek, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" dedi.