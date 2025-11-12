Tuncay Şanlı kimdir? Tuncay Şanlı kaç yaşında, nereli? Tuncay Şanlı hangi takımlarda oynadı? Yeniden Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Tuncay Şanlı, futbolculuk kariyerinin ardından Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başladığı duyuruldu! Peki, Tuncay Şanlı kimdir? Tuncay Şanlıkaç yaşında, nereli? Tuncay Şanlı hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...
TUNCAY ŞANLI KİMDİR?
Tuncay Şanlı, 16 Ocak 1982 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine Sakaryatekspor altyapısında başlayan Tuncay, kısa süre sonra Sakaryaspor'a transfer olmuş ve profesyonel kariyerinin temellerini atmıştır. Orta saha ve forvet mevkiinde görev yapan Tuncay, agresif oyun stili ve bitiriciliğiyle tanınmıştır.
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük ve yönetim alanında da aktif rol alan Tuncay Şanlı, özellikle genç futbolcuların gelişiminde etkili isimlerden biri olarak kabul edilmektedir.
TUNCAY ŞANLI KAÇ YAŞINDA?
2025 yılı itibarıyla Tuncay Şanlı 43 yaşındadır. 1982 doğumlu olan Tuncay, futbolculuk kariyerinde genç yaşlarda gösterdiği başarılarla dikkat çekmiş, bugün ise tecrübesini yeni nesil futbolculara aktarmaktadır.
TUNCAY ŞANLI NERELİ?
Tuncay Şanlı, Sakarya doğumludur. Sakarya'nın futbol altyapısında yetişen Tuncay, genç yaşlarda bölgesel kulüplerde gösterdiği performans sayesinde Türkiye futbolunun önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Sakaryalı olması, onun disiplinli ve mücadeleci oyun anlayışında önemli bir rol oynamıştır.
TUNCAY ŞANLI EVLİ Mİ?
Tuncay Şanlı, özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutan bir isimdir. Ancak bilinen bilgilere göre Tuncay Şanlı evlidir ve ailesiyle özel hayatını ön planda tutmaktadır. Futbol kariyerindeki başarıları kadar aile hayatındaki denge de onun disiplinli yaşam tarzının bir parçasıdır.
TUNCAY ŞANLI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Tuncay Şanlı, profesyonel futbol kariyerinde hem Türkiye'de hem de yurtdışında önemli takımlarda forma giymiştir. İşte detaylı kariyer çizelgesi:
Profesyonel Kulüp Kariyeri
2000-2002: Sakaryaspor
2002-2007: Fenerbahçe
2007-2009: Middlesbrough
2009-2011: Stoke City
2011-2012: Wolfsburg
2011-2012: → Bolton Wanderers (kiralık)
2012-2014: Bursaspor
2014-2015: Umm Selâl
2015: Pune City
Milli Takım Kariyeri
2000: Türkiye U-17
2000: Türkiye U-18
2001: Türkiye U-20
2002-2003: Türkiye U-21
2002-2010: Türkiye A Milli Takımı
Tuncay Şanlı, Türkiye Milli Takımı formasını giydiği dönemde önemli turnuvalarda ülkemizi temsil etmiş ve kritik gollere imza atmıştır.
TUNCAY ŞANLI HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük alanında da önemli görevler üstlenen Tuncay Şanlı, hem Türkiye'de hem de kendi memleketi Sakarya'da farklı kulüplerde çalışmıştır:
2016-2017: Sakaryaspor
2022: Sakaryaspor
2023-2024: Sakaryaspor
2024: Ümraniyespor
2025: Çorum
Bu süreçte genç oyuncuların gelişimine odaklanan Tuncay, saha içindeki deneyimini saha dışında da başarıyla aktarmaktadır.
FENERBAHÇE'DEN 'TUNCAY ŞANLI' AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Kulübü, Tuncay Şanlı'nın akademideki yeni görevini duyururken şu ifadelere yer vermiştir:
"Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlamıştır. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz."