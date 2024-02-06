İzmir'de CHP'den yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in DEM Parti'den aday gösterileceğini ilişkin iddialar siyaset kulislerini hareketlendirdi. Peki, Tunç Soyer DEM Parti'den aday olacak mı?

TUNÇ SOYER DEM PARTİ'DEN ADAY OLACAK MI?

CHP, yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı seçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yeniden aday gösterilmemesine tepki gösterdi. Soyer'in, henüz İzmir'de adayını açıklamayan DEM Parti'den aday gösterileceği iddia edildi.

"GÜNDEMİMDE DEM'DEN ADAY OLMAK YOK"

Bu iddiaların ardından Tunç Soyer, ilk kez konuştu. "DEM'den aday olacak mısınız" sorusuna yanıt veren Soyer, "Benim gündemimde DEM'den aday olmak yok." ifadelerini kullandı.

TUNÇ SOYER ADAY BELİRLEME SÜRECİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, yeni dönem için aday gösterilmeyeceği haberinin CHP'nin MYK toplantısından 5 dakika önce kendisine bildirildiğini belirterek, bunu "en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik" olarak değerlendirmişti. Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önce Seferihisar'da ardından İzmir'de canla başla çalıştığını, Türkiye'ye örnek olacak birçok uygulamayı başlattığını ifade etmişti.

"SİYASİ NEZAKETSİZLİK OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM"

Görev yaptığı dönemle ilgili alnının ak, vicdanının rahat olduğunu aktaran Soyer, şunları kaydetmişti: "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk dönemin sonunda yeni dönem için aday gösterilmeyeceğimin MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, CHP'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum."

"Adaylık süreçlerinde tüm belediye başkanları için aynı objektif kriterlerin uygulanması gerekirken ne yazık ki böyle olmamıştır." diyen Soyer, "Ayrıca örgütün sesinin dinlendiğine, tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alındığına dair de hiçbir emare bulunmamaktadır. Talep edilmesine rağmen ön seçim de yapılmamış, süreç İzmir halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır. Bütün bunlar yapılmadığı gibi sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir." ifadelerini kullanmıştı.

Adayların açıklanmasında yaşanan gecikmenin İzmir halkına saygısızlık olduğunu savunan Soyer, adaylığı açıklanan tüm büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını kutladığını belirtmişti.