TÜİK RAPORU VERİLERİ! 2023'te kaç kişi boşandı, kaç kişi evlendi? İlk evlenme yaşı kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ait evlilik verilerini detaylandırdı. Bu raporlara göre yurtta 1 sene içerisinde gerçekleşen boşanma sayıları, evlenme sayıları ve birçok farklı detay daha paylaşıldı. 2023'te kaç kişi boşandı, kaç kişi evlendi? İlk evlilik yaşı kaç oldu? İşte ayrıntlar...

2023'TE KAÇ KİŞİ BOŞANDI?

2023 yılında boşanan çiftlerin sayısı 171 bin 881 olarak kaydedilirken, bir önceki yıl olan 2022'de bu rakam 182 bin 437 olarak belirlendi.

Kaba boşanma hızı, bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eder ve 2023 yılında binde 2,01 olarak hesaplandı.

İLK EVLENME YAŞI KAÇ OLDU?

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de evlenme yaşının yükseldiği görüldü. 2023 yılında, erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 28,3 olarak belirlenirken, kadınlarda bu yaş 25,7 olarak kaydedildi. Erkekler ile kadınlar arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 olarak hesaplandı.

EN ÇOK BOŞANMANIN OLDUĞU İL HANGİSİ?

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, 2023 yılında binde 3,05 ile İzmir olarak belirlendi. Bu il, binde 2,94 ile Antalya ve binde 2,80 ile Karaman'ı takip etti. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,36 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,44 ile Şırnak ve binde 0,55 ile Muş izledi.

KABA EVLENME NEDİR?

Kaba evlenme bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eder.