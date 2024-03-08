Tuğrul Kihtir kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Kadıköy Belediye Başkan adayı Tuğrul Kihtir kaç yaşında, nereli?

Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İstanbul- Kadıköy Belediye Başkan adayı ise Tuğrul Kihtir oldu. Vatandaşlar, Tuğrul Kihtir'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Tuğrul Kihtir kimdir? Zafer Partisi Kadıköy Belediye Başkan adayı Tuğrul Kihtir kimdir? Zafer Partisi Kadıköy Belediye Başkan adayı Tuğrul Kihtir kaç yaşında, nereli?

TUĞRUL KİHTİR KİMDİR?

1961 Ankara doğumludur.

Baba tarafından Tokat Niksarlıdır.

Robert Koleji kazandı ve 14 yaşında yatılı okudu. Koleji 1979 yılında, 1985 yılında da İÜ Tıp Fakültesi'ni bitirdi.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.