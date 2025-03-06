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TRT SPOR CANLI İZLE! Fenerbahçe-Rangers maçı canlı izleme linki ve TRT SPOR HD FREKANS BİLGİLERİ!

TRT SPOR CANLI İZLE! Fenerbahçe-Rangers maçı canlı izleme linki ve TRT SPOR HD FREKANS BİLGİLERİ!
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında güçlü İskoç temsilcisi Rangers ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor ve Fenerbahçe-Rangers maçı futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe-Rangers maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanıyor? İşte, canlı yayın linki ve detaylar…

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İskoç temsilcisi Rangers ile karşı karşıya geliyor. Taraftarlar ise maçın detaylarını ve takımların sahadaki performansını merakla araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Rangers maçı nerede yayınlanıyor, saat kaçta? İşte, merak edilen detaylar ve canlı yayın linki…

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, taraftarlar ve futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Büyük heyecanla beklenen mücadele, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.45'te, İstanbul'da bulunan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

TRT SPOR CANLI İZLE: Fenerbahçe-Rangers maçı canlı izleme linki!Fenerbahçe-Rangers maçı hangi kanalda

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Merakla beklenen mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT SPOR CANLI İZLE: Fenerbahçe-Rangers maçı canlı izleme linki!Fenerbahçe-Rangers maçı

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2025: NASIL AYARLANIR?

TRT Spor'u uydudan sorunsuz bir şekilde izleyebilmek için doğru frekans bilgilerini kullanmanız gerekiyor. Peki, TRT Spor frekans bilgileri nelerdir? İşte, 2025 güncel uydu frekansı ve detaylar...

TRT Spor SD (Standart Yayın) Frekans Bilgileri:

  • Uydu: Türksat 3A
  • Frekans: 11096 MHz
  • Polarizasyon: Yatay (H)
  • Sembol Oranı (SR): 30000
  • FEC: 5/6
  • Kapsama Alanı: Doğu
TRT Spor HD (Yüksek Kalite Yayın) Frekans Bilgileri:
  • Uydu: Türksat 3A
  • Frekans: 11054 MHz
  • Polarizasyon: Dikey (V)
  • Sembol Oranı (SR): 30000
  • FEC: 3/4
  • Kapsama Alanı: Batı

TRT SPOR FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

  1. Uydu alıcınızın menüsünden "Kanal Ayarları" veya "Manuel Arama" seçeneğine girin.
  2. Yukarıdaki frekans bilgilerini doğru bir şekilde girin.
  3. Polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerlerini kontrol edin.
  4. Arama işlemini başlatarak TRT Spor'u kanallarınıza ekleyin.

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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