TRT SPOR CANLI İZLE! Fenerbahçe-Rangers maçı canlı izleme linki ve TRT SPOR HD FREKANS BİLGİLERİ!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İskoç temsilcisi Rangers ile karşı karşıya geliyor. Taraftarlar ise maçın detaylarını ve takımların sahadaki performansını merakla araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Rangers maçı nerede yayınlanıyor, saat kaçta? İşte, merak edilen detaylar ve canlı yayın linki…

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, taraftarlar ve futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Büyük heyecanla beklenen mücadele, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.45'te, İstanbul'da bulunan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Fenerbahçe-Rangers maçı hangi kanalda

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Merakla beklenen mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Rangers maçı

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2025: NASIL AYARLANIR?

TRT Spor'u uydudan sorunsuz bir şekilde izleyebilmek için doğru frekans bilgilerini kullanmanız gerekiyor. Peki, TRT Spor frekans bilgileri nelerdir? İşte, 2025 güncel uydu frekansı ve detaylar...

TRT Spor SD (Standart Yayın) Frekans Bilgileri:

Uydu: Türksat 3A

Frekans: 11096 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 5/6

Kapsama Alanı: Doğu

Uydu: Türksat 3A

Frekans: 11054 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 3/4

Kapsama Alanı: Batı

TRT SPOR FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?