TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 26 Haziran! TRT 1 canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki!

TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 26 Haziran'da TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları, EURO 2024 maçlarıyla birlikte sıkça araştırılıyor. Bugün, EURO 2024 grup karşılaşmalarında Türkiye-çekya maçı TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor canlı izle!

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.40 - Kara Tahta

10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

18.00 - Ana Haber

19.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Ukrayna-Belçika"

21.00 - Kupa Saati

22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Çekya-Türkiye"

TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN?

Çekya- Türkiye Maçı, 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Çekya- Türkiye Maçı, saat 22:00 başlayacak.