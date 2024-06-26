TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 26 Haziran! TRT 1 canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki!
TRT Spor canlı yayın izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor yayın akışını ve TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. TRT Spor yayın akışı 26 Haziran canlı izle ve TRT Spor canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, TRT Spor yayın akışı!
TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 26 Haziran'da TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları, EURO 2024 maçlarıyla birlikte sıkça araştırılıyor. Bugün, EURO 2024 grup karşılaşmalarında Türkiye-çekya maçı TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor canlı izle!
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07.40 - Kara Tahta
- 10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15 - Seksenler
- 18.00 - Ana Haber
- 19.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Ukrayna-Belçika"
- 21.00 - Kupa Saati
- 22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Çekya-Türkiye"
TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN?
Çekya- Türkiye Maçı, 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Çekya- Türkiye Maçı, saat 22:00 başlayacak.