TRENDYOL SÜPER LİG'de fikstür belli oldu mu? Bugün hangi maçlar var? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman? Hangi gün, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçları ve düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 29. hafta maçlarında görev alacak hakemler ve yardımcıları, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. TRENDYOL SÜPER LİG'de fikstür belli oldu mu? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman? Hangi gün, saat kaçta?

TRENDYOL SÜPER LİG 29. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN? HANGİ GÜN?

Cuma

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

9 Mart Cumartesi

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor: Mert Güzenge

10 Mart Pazar

13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay

16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor: Kadir Sağlam

11 Mart Pazartesi