TRENDYOL SÜPER LİG'de fikstür belli oldu mu? Bugün hangi maçlar var? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman? Hangi gün, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'deki fikstür belirlendi mi sorusu, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarının ne zaman yapılacağı, hangi gün ve saatte olacağı büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçları ve düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 29. hafta maçlarında görev alacak hakemler ve yardımcıları, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. TRENDYOL SÜPER LİG'de fikstür belli oldu mu? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman? Hangi gün, saat kaçta?
TRENDYOL SÜPER LİG 29. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN? HANGİ GÜN?
Cuma
- 20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
9 Mart Cumartesi
- 13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
- 16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
- 19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
- 19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor: Mert Güzenge
10 Mart Pazar
- 13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
- 16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay
- 16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
- 19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor: Kadir Sağlam
11 Mart Pazartesi
- 20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş: Arda Kardeşler