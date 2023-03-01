Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde bir araya gelecek spor camiası, depremzedeler için ortak bağış kampanyası gerçekleştirecek. Peki, Trabzonspor ne kadar bağış yaptı? Deprem yardımı Omuz Omuza kampanyasında TS ne kadar bağış yaptı, ne kadar bağışladı?

Trabzon spor ne kadar bağış yaptı? Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde bir araya gelecek spor camiası, depremzedeler için ortak bağış kampanyası gerçekleştirecek. Peki, Trabzonspor ne kadar bağış yaptı? Deprem yardımı Omuz Omuza kampanyasında TS ne kadar bağış yaptı, ne kadar bağışladı? Detaylar...

TRABZONSPOR NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Trabzonspor camia olarak taraftarlarıyla deprem bölgesine programdan önce yardım tırları ile yardımlarını ulaştırmıştı. Omuz Omuza deprem yardım kampanyasında bağış yapılacak mı, ne kadar yapılacak henüz açıklanmadı.

OMUZ OMUZA DEPREM KAMPANYASI NE ZAMAN?

1 Mart Çarşamba günü BeIN Sports stüdyolarında gerçekleştirilecek etkinlik, spor kanallarından ortak yayımlanacak.

Tüm başkan ile sporcuların depremzedeler için bir araya gelip yardım toplayacağı etkinlik, saat 20.00'de başlayacak ve 01.00'a kadar devam edecek.

Spor dünyasından önemli isimlerden de destek mesajlarının beklendiği organizasyonun tanıtımı ise 25 Şubat Cumartesi günü TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek.

Havale ve EFT yoluyla bağış yapmak isteyenler için hesap bilgileri ise şöyle:

Denizbank

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu BaşkanlığIığı İban :TR73 0013 4000 0600 1423 8001 04

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR19 0013 4000 0600 1423 8001 06 Swift Kod: DENITRIS

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR46 0013 4000 0600 1423 8001 05 Swift Kod: DENITRIS

Ziraat Bankası

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığ İban : TR51 0001 0022 4701 8345 0650 63

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR24 0001 0022 4701 8345 0650 64 Swift Kod: TCZBTR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR94 0001 0022 4701 8345 0650 65 Swift Kod: TCZBTR2A

Halkbank

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR93 0001 2001 6900 0016 1000 26

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR31 0001 2001 6900 0058 1003 96 Swift Kod: TRHBTR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR04 0001 2001 6900 0058 1003 97 Swift Kod: TRHBTR2A

VakıfBank

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR89 0001 5001 5800 7319 7201 90

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR94 0001 5001 5804 8022 3599 68 Swift Kod: TVBATR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR88 0001 5001 5804 8022 3599 79 Swift Kod: TVBATR2A