Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili düzenlediği basın toplantısında 2 taraftarın tutuklandığını açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan Fenerbahçe maçıyla ilgili ne söyledi? Hakemlere ne dedi?

ERTUĞRUL DOĞAN NE DEDİ?

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan, "Konuşulacak çok şey var ama işin sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim. Türkiye'de hiç kimse, hiçbir camia, hiçbir kurum, hiçbir basın bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında bugüne kadar konuştuklarının hesabını bize verecekler. Bu konuşulanlar, bu davranış şekli Trabzonspor camiası tarafından unutulmayacak, hesabı tek tek sorulacak.' dedi.

ERTUĞRUL DOĞAN VAR HAKEMLERİNE NE SÖYLEDİ?

Açık açık söylüyorum. İki takım üzerine kurulan bir lig, iki takım üzerine oynanan bir oyun, net olarak söylüyorum, iki takımın mücadelesinin Anadolu takımlarına yansıtılması. Anadolu takımlarından hunharca hesap sorulur gibi tüm sezon boyunca haklarının gasp edilmesi... Trabzonspor, Anadolu'nun ağabeyidir, en büyük savunucusudur. Bu şehrin taraftarları ve gençleri, futboldan ciddi anlamaktadır. Sahada neyin ne olduğunu görmüştür. Bu uzun zamandır bizleri, şehrimizi, Anadolu takımlarının başkanlarını, yöneticilerini sezon başından beri germektedir. Trabzonspor maçlarında devreye girmeyen VAR'daki sahtekarlar, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları olunca 3-5 pozisyon geriye giderek, bir şekilde bir bahane üreterek 90'larda, 90 artılarda yapılanları bu insanlar görmüyor mu?

SALDIRIYA UĞRAYAN TARAFTAR HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI MI?

Bu maçta, sahaya giren ve güvenlik tarafından etkisiz hale getirilen bir kişiye şerefsizce saldırıldı. Bu ne adamlığa ne delikanlılığa sığar.