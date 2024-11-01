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Trabzonspor Fenerbahçe 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var?

Trabzonspor Fenerbahçe 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var?
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Trabzonspor Fenerbahçe maçı 11'i merak ediliyor. Trabzonspor Fenerbahçe muhtemel 11 belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte Oosterwolde ve Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ilk 11 nasıl olacak? İşte Trabzonspor Fenerbahçe muhtemel 11...

Trabzonspor Fenerbahçe ilk 11! Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i merak ediliyor. Trabzonspor Fenerbahçe muhtemel 11 belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte Oosterwolde ve Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ilk 11 nasıl olacak? İşte Trabzonspor Fenerbahçe muhtemel 11...

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Trabzonspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri şu şekildedir:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, John Lundstram, Batista Mendy, Edin Visca, Enis Bardhi, Ozan Tufan, Simon Banza, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Denis Dragu?, Pedro Malheiro

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Alexander Dijku, Çağlar Söyüncü, Bright Osayi-Samuel, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Youssed En-Nesyri, Allan Saint-Maximin

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERECEK?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi, tüm detaylarıyla beIN SPORTS ekranlarında olacak.

Trabzonspor Fenerbahçe 11'i! Muhtemel 11 belli oldu mu, maç kadrosu kimler var?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. 3 Kasım Pazar saat 19.00'da başlayacak dev mücadelede, Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu karşılaşma, gün boyu stadyum ve stüdyodan yapılacak canlı yayınlarla beIN SPORTS ve TOD ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

beIN SPORTS'un küresel gücüyle Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi dünya çapında beş kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak ve mücadele dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü akşam saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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