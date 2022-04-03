Trabzonspor - Beşiktaş maç özeti izle! 3 Nisan Pazar Trabzonspor - Beşiktaş maçının özetini izle! TS - BJK maçı bitti mi, kaç kaç bitti?

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TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 3 Nisan Pazar bugün saat 20:30 'da başlayacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Beşiktaş maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI BAŞLADI MI?

Maç bugün saat 20:30 'da başlayacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ZORBAY KÜÇÜK(Hakem)

SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)

EKREM KAN(2. Yardımcı Hakem)

ÇAĞDAŞ ALTAY(Dördüncü Hakem)

ERKAN ENGİN(VAR)

SERKAN OK(AVAR)

DAVUT DAKUL ÇELİK(AVAR)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

MUSTAFA YILMAZ(Temsilci)

NURULLAH ÖZTÜRK(Temsilci)

LEVENT KALKAN(Temsilci)

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