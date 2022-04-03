Trabzonspor - Beşiktaş maç özeti izle! 3 Nisan Pazar Trabzonspor - Beşiktaş maçının özetini izle! TS - BJK maçı bitti mi, kaç kaç bitti?
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Trabzonspor - Beşiktaş maçı 3 Nisan Pazar bugün saat 20:30 'da başlayacak.
Trabzonspor-Beşiktaş maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç bugün saat 20:30 'da başlayacak.
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi
ZORBAY KÜÇÜK(Hakem)
SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)
EKREM KAN(2. Yardımcı Hakem)
ÇAĞDAŞ ALTAY(Dördüncü Hakem)
ERKAN ENGİN(VAR)
SERKAN OK(AVAR)
DAVUT DAKUL ÇELİK(AVAR)
KADİR TOZLU(Gözlemci)
MUSTAFA YILMAZ(Temsilci)
NURULLAH ÖZTÜRK(Temsilci)
LEVENT KALKAN(Temsilci)