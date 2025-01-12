Trabzonspor Antalyaspor maçı ilk 11'i! Trabzonspor'un Antalyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Trabzonspor Antalyaspor maç kadrosu ilk 11! Trabzonspor bu akşam Antalyaspor ile Süper Lig maçı oynayacak. Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Trabzonspor'un Antalyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Antalyaspor Trabzonspor maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Antalyaspor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Antalyaspor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Trabzonspor Antalyaspor maçını şifresiz izleyebilecekler.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Antalyaspor maçı bugün saat 16.00'da başladı. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Trabzonspor 11'i:

Antalyaspor 11'i:



TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ve Antalyaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Trabzon'da, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.