Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzon spor ve Alanya spor, Trendyol Süper Lig mücadelesinde üç puan için sahaya çıkıyor. Bu kritik randevuyu stadyum dışında ekran başında izlemeyi arzu eden sporseverler, karşılaşmanın tam olarak ne zaman başlayacağını, hangi spor kanalının yayını üstleneceğini ve en önemlisi de maç yayınına erişimin bir abonelik gerektirip gerektirmeyeceği (şifreli/şifresiz durumu) konusundaki bilgilere ulaşmaya çalışıyor.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR KARŞILAŞMASI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 08 Kasım Cumartesi günü oynanacaktır.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele, saat 17:00'de başlayacaktır.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu önemli karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacaktır.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor'un ev sahipliği yapacağı Trendyol Süper Lig maçı, Trabzon'daki Papara Park Stadyumu'nda oynanacaktır.

BEIN SPORTS 1 İZLEME BİLGİLERİ

Maçı canlı izleyebileceğiniz Bein Sports 1 kanalına, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden erişilebilmektedir.