Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Trabzon'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Trabzon Yerel Seçim sonuçları!

31 Mart Trabzon Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanının kim olduğu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. Sandıkların açılmasıyla birlikte, Trabzon Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden %51.48 oy alarak üstünlük sağlayan AK Parti'nin adayı Ahmet Akın belediye başkanı seçildi. Peki, Ahmet Metin Genç kimdir?

TRABZON'DA SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yerel Seçim sonuçları, 31 Mart Pazar günü saat 17:00'de sandıklar kapandıktan hemen sonra sayıma başlandı. Trabzon Belediye Başkanı yerel seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Ahmet Metin Genç %51.48 oy alarak rakiplerinden üstünlük sağlayarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

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TRABZON'DA YEREL SEÇİMİ KİM KAZANDI?

2024 Yerel seçim sonuçları açıklanmasının ardından, Trabzon Belediye Başkanı AK Parti'nin adayı %51.48 oy alarak Ahmet Metin Genç oldu.