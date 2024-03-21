TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Trabzon Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. 2024 yerel seçimlerinde Trabzon Belediye Başkan adayları kim olduğu sorgulanıyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, Trabzon Belediye Başkan Adayları kim? Yerel Seçimler Trabzon Belediye Başkan adayları kimler? Partiler ve adayların listesi!

TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: AHMET METİN GENÇ

İYİ PARTİ: MUHAMMET ERKAN

DEMOKRATİK SOL PARTİ: UĞUR ERDEN

YENİDEN REFAH PARTİSİ: LOKMAN ÖZTÜRK

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: BEDRİYE ZIRIĞ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: AHMET BİRİNCİ

ZAFER PARTİSİ: FERHAT TÜYSÜZ

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: HACER EFE

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: BAYRAM İPEKÇİ

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: ÖMER TURAN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: HASAN SÜHA SARAL

HÜR DAVA PARTİSİ: RIDVAN YILDIRIM

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: MEHMET ALİ SÖNMEZ

ADALET BİRLİK PARTİSİ: RECEP KADI

MİLLET PARTİSİ: YUSUF AYDIN

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: SELÇUK KESKİN

SAADET PARTİSİ: RECEP YAKUPHAN

VATAN PARTİSİ: HÜSEYİN CELAL DİHKAN

BAĞIMSIZ: SADULLAH YILMAZ

BAĞIMSIZ: İBRAHİM TOPUZ

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

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