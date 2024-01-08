Toplu ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? 2024 Taksi zammı ne zaman uygulanacak?

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam yapıldı. Toplu taşımaya yapılan zammın ardından yeni tarifenin ne zaman geçerli olacağı merak konusu oldu. Arama motorlarında toplu taşıma ve taksi zammının uygulanacağı tarih sorgulatılıyor. Peki, Toplu ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? 2024 Taksi zammı ne zaman uygulanacak? Detaylar haberimizde...

AYLIK AKBİL ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

İstanbul'da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09 zam uygulanırken, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. Yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 15 TL'den 18.07 TL'ye çıktı, öğrenci bileti 8.62 TL oldu. Marmaray tam parkur 33.20 TL'den 39.16 TL'ye çıktı. Mavi Kart aylık fiyatı, tam 1177 TL'den 1388 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da, 212 TL'den 250 TL'ye çıkarıldı.

TAKSİ İNDİ ÜCRETİ KAÇ TL?

Taksi indi-bindi ücreti 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 19.17 TL'den 24.55 TL'ye yükseldi. Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek. Minibüste öğrenci ücreti 8 liradan 10 liraya çıkarıldı.

TOPLU ULAŞIM ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. Yeni tarifenin önümüzdeki günlerden itibaren geçerli olacağı beklenmektedir.