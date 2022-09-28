Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Eylül günü açıklanan sosyal konut projesine hakkında bilgi verildi. Ucuz fiyata ev, arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların beklediği haber geldi. TOKİ başvuruları başlıyor. Merak edilenler arasında ise TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ son başvuru tarihi ne zaman? 2022 TOKİ sosyal konut projesi!

Merakla beklenen TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül itibari ile başlıyor. Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları bugün başlıyor. Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olan 250 bin konut ve 100 bin arsa satışı yapılacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutları satın almak isteyen vatandaşlar başvuruları heyecanla bekliyor. Başvuru yapacak vatandaşların akıllarında olan sorulardan birisi ise TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ son başvuru tarihi ne zaman?2022 TOKİ sosyal konut projesi!

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

14 Eylül'de başlayan TOKİ başvuruları 31 Ekim tarihinde sona erecek. E-devlet üzerinden yapılacak olan başvurular ise 28 Ekim tarihinde sona eriyor.

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

TOKİ başvuruları için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut başvurularının 14 Eylül'de başlayacağını söyledi. TOKİ başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankasına yapılacak.

TOKİ 3+1 EV FİYATLARI NE KADAR?

13 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük TOKİ sosyal konut projesi açıklamasında TOKİ evlerinin fiyatları açıklamasının ardından vatandaş merakla 3+1 ev fiyatlarını merak ediyor. TOKİ sosyal konut projesinde 3+1 ev fiyatları 850.000 TL olarak belirlendi. Aylık olarak 3.187 TL olarak ödeme yapılacakken 240 ay vadede ödeme gerçekleştirilecek.

TOKİ KAÇ DÜKKAN SATILACAK?

13 Eylül günü TOKİ sosyal konut projeleri hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesinde 50 bin iş yeri satışa çıkacak.

TOKİ UCUZ KONUT İSTANBUL'DA NEREYE YAPILACAK?

13 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 TOKİ sosyal konut projesi hakkında kamuoyuna bilgi verdi. Vatandaşlar ise 14 Eylül tarihinde başlayacak olan TOKİ ucuz ev projesi ile ilgili birçok şeyi merak ediyor. Bunlardan biri ise TOKİ ucuz konutların İstanbul'da nerede yapılacağı. TOKİ 2022 ucuz konutlar İstanbul'da şöyle konumlanacak;

• Arnavutköy- Başakşehir- Esenler'de 28.340,

• Çatalca'da 540,

• Silivri'de 200,

• Tuzla'da 20.920 adet ucuz ev olarak belirlendi.