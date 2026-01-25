TOKİ'nin 500 bin konut projesinde bu hafta 9 ilde kura heyecanı yaşanacak
TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen 500 bin konutluk sosyal konut projesinde kura süreci devam ediyor. Bu hafta 9 ilde daha konutların hak sahipleri kura ile belirlenecek. Türkiye genelinde büyük ilgi gören projede, başvuru sayısının 5 milyonu aştığı bildirilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, illere göre kura takvimini açıkladı.
- TOKİ'nin 500 bin konutluk sosyal konut projesi için 5 milyonu aşkın başvuru yapıldı.
- Bu hafta Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın'da kura çekimleri yapılacak.
- Ankara'da kura çekimi 5 Şubat'ta, İzmir'de 6 Mart'ta, İstanbul'da ise 9-12 Mart tarihleri arasında yapılacak.
TOKİ'nin 500 bin konutluk sosyal konut hamlesinde kura süreci hız kesmeden sürüyor. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan proje kapsamında bu hafta 9 ilde daha hak sahipleri belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, kura takviminin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
Projeye Türkiye genelinde yoğun ilgi gösterilirken, 500 bin konut için 5 milyonu aşkın başvuru yapıldığı açıklanmıştı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından iller bazında kura çekimlerine geçildi. Bakan Kurum'un verdiği bilgilere göre, bugüne kadar 32 ilde 121 bin 265 konutun hak sahibi kura yoluyla belirlendi.
BU HAFTA KURA ÇEKİMİ YAPILACAK İLLER
TOKİ'nin açıkladığı takvime göre kura çekimleri şu tarihlerde gerçekleştirilecek:
27 Ocak Salı: Kilis
28 Ocak Çarşamba: Sinop
29 Ocak Perşembe: Niğde
30 Ocak Cuma: Aksaray, Ordu, Karabük
31 Ocak Cumartesi: Samsun, Nevşehir, Bartın
BÜYÜKŞEHİRLER İÇİN TARİHLER DE NETLEŞTİ
TOKİ kura çekimlerinin merakla beklendiği büyükşehirler için de tarihler belli oldu. Buna göre;
Ankara'da kura çekimi 5 Şubat'ta,
İzmir'de 6 Mart'ta,
İstanbul'da ise 9–12 Mart tarihleri arasında yapılacak.