TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 7 farklı ilde toplam 319 konut ve 197 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor.

AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ BELLİ OLDU

TOKİ'nin satış programı kapsamında açık artırmalar iki gün sürecek. İlk gün olan 30 Ekim 2025'te, İstanbul ve Bingöl'de; ikinci gün 31 Ekim 2025'te ise Ankara ve Mardin'de müzayedeler düzenlenecek. Açık artırmalar, saat 10.30'da başlayacak.

Katılım noktaları şöyle belirlendi:

İstanbul: TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece)

Bingöl: Bingöl Belediyesi Konferans Salonu

Ankara: İlbank Sosyal Tesisleri (Macunköy, Yenimahalle)

Mardin: Yay Grand Otel Cemal Yay Kongre Salonu

7 İLDE SATIŞA SUNULACAK

Satış kapsamındaki gayrimenkuller İstanbul, Ankara, Mardin, Bingöl, Mersin, İzmir ve Samsun illerinde yer alıyor. TOKİ, bu satışlarla hem yatırım yapmak isteyenlere hem de konut ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlara fırsat sunmayı hedefliyor.

ÖDEME SEÇENEKLERİ VE İNDİRİM FIRSATI

Alıcılar, gayrimenkulleri yüzde 25 peşinat ve 60 ay vadeyle ya da tamamı peşin olarak satın alabilecek. Peşin ödemeyi tercih edenlere yüzde 20 indirim uygulanacak. Bu esnek ödeme planı, yatırımcıların bütçesine göre farklı seçenekler sunuyor.

KATILIM TEMİNATI TUTARLARI BELİRLENDİ

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, gayrimenkulün muhammen bedeline göre değişen miktarlarda katılım teminatı yatırmaları gerekiyor.

Teminat tutarları şu şekilde açıklandı:

1 milyon 999 bin 999 TL'ye kadar olanlar: 100 bin TL

2 milyon – 2 milyon 999 bin 999 TL arası: 200 bin TL

3 milyon – 4 milyon 999 bin 999 TL arası: 400 bin TL

5 milyon – 7 milyon 999 bin 999 TL arası: 800 bin TL

8 milyon – 29 milyon 999 bin 999 TL arası: 1 milyon 600 bin TL

30 milyon TL ve üzeri için: 3 milyon 200 bin TL

YATIRIMCILARA YENİ FIRSATLAR

TOKİ'nin 516 gayrimenkulü kapsayan bu satış süreci, özellikle büyükşehirlerde artan konut ve ticari gayrimenkul talebine yanıt niteliği taşıyor. Kurumsal yatırımcılar ve bireysel alıcılar, uygun vade seçenekleriyle kendi bütçelerine göre teklif verebilecek.