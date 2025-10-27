Haberler

TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOKİ, 7 ilde toplam 319 konut ile 197 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. 30-31 Ekim tarihlerinde yapılacak müzayedelere katılmak isteyenler, gayrimenkulün değerine göre 100 bin TL ile 3,2 milyon TL arasında değişen teminat yatıracak. Satışlarda yüzde 25 peşin ve 60 ay vadeli ödeme seçeneği sunulurken, peşin alımlarda yüzde 20 indirim imkânı tanınacak. İşte tüm ayrıntılar...

  • TOKİ, 7 ilde 319 konut ve 197 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor.
  • Açık artırmalar 30 Ekim 2025'te İstanbul ve Bingöl'de, 31 Ekim 2025'te Ankara ve Mardin'de saat 10.30'da başlayacak.
  • Alıcılar, gayrimenkulleri %25 peşinat ve 60 ay vadeyle veya tamamı peşin ödeyerek %20 indirimle satın alabilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 7 farklı ilde toplam 319 konut ve 197 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor.

AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ BELLİ OLDU

TOKİ'nin satış programı kapsamında açık artırmalar iki gün sürecek. İlk gün olan 30 Ekim 2025'te, İstanbul ve Bingöl'de; ikinci gün 31 Ekim 2025'te ise Ankara ve Mardin'de müzayedeler düzenlenecek. Açık artırmalar, saat 10.30'da başlayacak.

TOKİ'den 7 ilde dev konut ve iş yeri satışı

Katılım noktaları şöyle belirlendi:

  • İstanbul: TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece)
  • Bingöl: Bingöl Belediyesi Konferans Salonu
  • Ankara: İlbank Sosyal Tesisleri (Macunköy, Yenimahalle)
  • Mardin: Yay Grand Otel Cemal Yay Kongre Salonu

TOKİ'den 7 ilde dev konut ve iş yeri satışı

7 İLDE SATIŞA SUNULACAK

Satış kapsamındaki gayrimenkuller İstanbul, Ankara, Mardin, Bingöl, Mersin, İzmir ve Samsun illerinde yer alıyor. TOKİ, bu satışlarla hem yatırım yapmak isteyenlere hem de konut ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlara fırsat sunmayı hedefliyor.

TOKİ'den 7 ilde dev konut ve iş yeri satışı

ÖDEME SEÇENEKLERİ VE İNDİRİM FIRSATI

Alıcılar, gayrimenkulleri yüzde 25 peşinat ve 60 ay vadeyle ya da tamamı peşin olarak satın alabilecek. Peşin ödemeyi tercih edenlere yüzde 20 indirim uygulanacak. Bu esnek ödeme planı, yatırımcıların bütçesine göre farklı seçenekler sunuyor.

TOKİ'den 7 ilde dev konut ve iş yeri satışı

KATILIM TEMİNATI TUTARLARI BELİRLENDİ

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, gayrimenkulün muhammen bedeline göre değişen miktarlarda katılım teminatı yatırmaları gerekiyor.

TOKİ'den 7 ilde dev konut ve iş yeri satışı

Teminat tutarları şu şekilde açıklandı:

  • 1 milyon 999 bin 999 TL'ye kadar olanlar: 100 bin TL
  • 2 milyon – 2 milyon 999 bin 999 TL arası: 200 bin TL
  • 3 milyon – 4 milyon 999 bin 999 TL arası: 400 bin TL
  • 5 milyon – 7 milyon 999 bin 999 TL arası: 800 bin TL
  • 8 milyon – 29 milyon 999 bin 999 TL arası: 1 milyon 600 bin TL
  • 30 milyon TL ve üzeri için: 3 milyon 200 bin TL

TOKİ'den 7 ilde dev konut ve iş yeri satışı

YATIRIMCILARA YENİ FIRSATLAR

TOKİ'nin 516 gayrimenkulü kapsayan bu satış süreci, özellikle büyükşehirlerde artan konut ve ticari gayrimenkul talebine yanıt niteliği taşıyor. Kurumsal yatırımcılar ve bireysel alıcılar, uygun vade seçenekleriyle kendi bütçelerine göre teklif verebilecek.

Kaynak: Haberler.com / Emlak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı! İçlerinden metal çıktı

2 bin tondan fazla tavuk eti apar topar geri çağrıldı
Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler

Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Adliye önünde hareketli saatler: Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım

Adliyede hareketli saatler! Bir anda silahını çekip ateşledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.