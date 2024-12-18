TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 51 ilde toplam 607 arsayı satılığa çıkartıyor. 2 gün boyunca sürecek açık artırmada Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirler de yer alacak. Açık artırmaya katılmak için katılım teminatı ödenmesi gerekirken, alıcılara yüzde 25 peşinat ödemesi şartı koşulacak.

HANGİ İLLER VAR?

Açık artırma tarihleri ve il dağılımları ise şu şekilde:

24 Aralık 2024 saat 10.30: Adana, Ankara , Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Düzce, Edirne, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Muğla ve Sakarya

, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Düzce, Edirne, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Muğla ve Sakarya 25 Aralık 2024 saat 10.30: Bitlis, Van, Denizli, Kocaeli, Afyonkarahisar, Uşak, Ağrı, Aksaray, Amasya, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri, Gaziantep, Tokat, Niğde, Giresun, Erzincan,, Kırşehir, Kastamonu, Kırıkkale, Samsun, Kahramanmaraş, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Batman, Yalova, Trabzon, Yozgat, Şanlıurfa, Sivas, Konya, Kütahya, Ardahan, Karaman ve Mersin.

ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

Arsa satışı İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek. Açık artırmaya çevrim içi katılım da sağlanabilecek. Öte yandan açık artırma adresleri şu şekilde: