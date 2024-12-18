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TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı

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TOKİ, 51 ilde toplam 607 arsayı satışa çıkarıyor. İki gün sürecek açık artırmada İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler de yer alacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 51 ilde toplam 607 arsayı satılığa çıkartıyor. 2 gün boyunca sürecek açık artırmada Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirler de yer alacak. Açık artırmaya katılmak için katılım teminatı ödenmesi gerekirken, alıcılara yüzde 25 peşinat ödemesi şartı koşulacak.

HANGİ İLLER VAR?

Açık artırma tarihleri ve il dağılımları ise şu şekilde:

  • 24 Aralık 2024 saat 10.30: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Düzce, Edirne, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Muğla ve Sakarya
  • 25 Aralık 2024 saat 10.30: Bitlis, Van, Denizli, Kocaeli, Afyonkarahisar, Uşak, Ağrı, Aksaray, Amasya, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri, Gaziantep, Tokat, Niğde, Giresun, Erzincan,, Kırşehir, Kastamonu, Kırıkkale, Samsun, Kahramanmaraş, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Batman, Yalova, Trabzon, Yozgat, Şanlıurfa, Sivas, Konya, Kütahya, Ardahan, Karaman ve Mersin.

ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

Arsa satışı İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek. Açık artırmaya çevrim içi katılım da sağlanabilecek. Öte yandan açık artırma adresleri şu şekilde:

  • İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
  • Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı
Haberler.com / Umut Halavart - Emlak
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvatandaş:

bu arsaları gerekirse ücretsiz tc vatandaşı evlenecek gençlere verin. ev alamadığı için evlenemiyorlar.

Yorum Beğen17
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