TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA: TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma hangi illerde olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu 25 ilde toplam 390 arsayı satışa sunmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar, TOKİ arsa açık artırma satışlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman? TOKİ arsa satışı hangi illerde olacak? TOKİ açık artırma hangi illerde olacak? İşte detaylar...

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ 25 ilde 390 arsa satışı açık artırması 2- 3 Ekim saat 10.30'da yapılacak.

TOKİ ARSA SATIŞ İŞLEMİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Toplam muhammen bedeli 18 milyar 204 milyon 420 bin 164 lira olan ve yaklaşık 5 milyon 952 bin 408 metrekare büyüklüğündeki bu arsalar Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van gibi illerde yer alıyor. Satış işlemi, 2 ve 3 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek açık artırma ile yapılacak.

TOKİ ARSA SATIŞLARI NEREDEN YAPILACAK?

Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Dileyen alıcılar, internet üzerinden de "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi aracılığıyla teklif verebilecekler.