TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI: TOKİ sosyal konut projesi 55, 65, 80 metrekare 1+1 ve 2+1 dairenin fiyatı ne kadar, ödeme planı (taksit) nasıl?

Türkiye'de konut fiyatlarındaki yükseliş ve kira maliyetlerinin artması, vatandaşları uygun fiyatlı konut projelerine yönlendiriyor. Bu kapsamda hayata geçirilen TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla 81 ilde toplam 500 bin daire inşa etmeyi hedefliyor. Peki, TOKİ sosyal konut projesi 55, 65, 80 metrekare 1+1 ve 2+1 dairenin fiyatı ne kadar, ödeme planı nasıl, taksitler kaç liradan başlayacak? TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatlarının tüm detayları haberimizde!

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI

Türkiye'nin konut sorununa çözüm üretmek amacıyla hayata geçirilen TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, hem şehir merkezlerinde hem de Anadolu'nun farklı illerinde vatandaşları uygun fiyatlarla ev sahibi yapmayı hedefliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 25 Ekim'de sosyal medya X hesabından projenin detaylarını açıkladı. Kampanya, "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla duyuruldu ve 81 ilde toplam 500 bin konutun inşa edileceği bildirildi.

Projenin temel amacı, artan konut ve kira fiyatlarını dengelemek ve vatandaşlara uzun vadeli ödeme kolaylığı sunmak. Konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak.

Konut büyüklükleri: 55 m², 65 m² ve 80 m² olarak planlandı.

Bazı illerde konut dağılımı ise şöyle:

İstanbul: 100.000

Ankara: 30.780

İzmir: 21.520

Gaziantep: 13.940

Konya: 13.670

Şanlıurfa: 13.190

Diyarbakır: 12.170

Öncelik hakları:

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler: %5

Engelli vatandaşlar: %5

Emekli vatandaşlar: %20

3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10

Gençler: %20

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI NASIL?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde ödeme planı, İstanbul ve Anadolu illeri için farklılık gösteriyor. Taksitler, uygun gelir gruplarına hitap edecek şekilde 6 bin 750 TL'den başlıyor ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma fırsatı sunuyor.

Konutların peşinatı, metrekareye ve ilin ekonomik koşullarına göre değişiklik gösteriyor. Ödeme planı, vatandaşların uzun vadede finansal yükünü hafifletecek şekilde tasarlandı.

TOKİ SOSYAL KONUT 55METREKARE DAİRENİN FİYATI NE KADAR?

ANADOLU İLLERİ İÇİN 55 M² 1+1 DAİRE FİYATLARI

Satış fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat: 180.000 TL

240 ay vade

Aylık taksit: 6.750 TL

İSTANBUL İÇİN 55 M² 1+1 DAİRE FİYATLARI

Satış fiyatı: 1.950.000 TL

Peşinat: 195.000 TL

240 ay vade

Aylık taksit: 7.313 TL

Bu daireler, özellikle gençler ve küçük aileler için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

TOKİ SOSYAL KONUT 65 METREKARE DAİRENİN FİYATI NE KADAR?

ANADOLU İLLERİ İÇİN 65 M² 2+1 DAİRE FİYATLARI

Satış fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat: 220.000 TL

240 ay vade

Aylık taksit: 8.250 TL

İSTANBUL İÇİN 65 M² 2+1 DAİRE FİYATLARI

Satış fiyatı: 2.450.000 TL

Peşinat: 245.000 TL

240 ay vade

Aylık taksit: 9.188 TL

65 m²'lik daireler, orta büyüklükte aileler için ideal olup modern yaşam alanları sunuyor.

TOKİ SOSYAL KONUT 80 METREKARE DAİRENİN FİYATI NE KADAR?

ANADOLU İLLERİ İÇİN 80 M² 2+1 DAİRE FİYATLARI

Satış fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat: 265.000 TL

240 ay vade

Aylık taksit: 9.938 TL

İSTANBUL İÇİN 80 M² 2+1 DAİRE FİYATLARI

Satış fiyatı: 2.950.000 TL

Peşinat: 295.000 TL

240 ay vade

Aylık taksit: 11.063 TL

Bu büyüklükteki daireler, geniş aileler veya daha fazla yaşam alanına ihtiyaç duyanlar için tasarlandı.

TOKİ SOSYAL KONUT 1+1 DAİRENİN FİYATI NE KADAR?

ANADOLU İLLERİ: 1.800.000 TL

İSTANBUL: 1.950.000 TL

1+1 daireler, özellikle tek yaşayanlar veya küçük aileler için ekonomik ve ulaşılabilir seçenekler sunuyor.

TOKİ SOSYAL KONUT 2+1 DAİRENİN FİYATI NE KADAR?

ANADOLU İLLERİ: 2.200.000 TL – 2.650.000 TL

İSTANBUL: 2.450.000 TL – 2.950.000 TL

2+1 daireler, aileler için daha geniş yaşam alanı sağlayarak konforlu bir yaşam vaat ediyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Resmi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Bakan Murat Kurum'un paylaşımına göre başvuru süreçleri, TOKİ'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecek. Vatandaşların başvuru öncesi gerekli belgeleri hazırlamaları öneriliyor.

Başvurular başladığında, öncelik hakları ve kategori dağılımları da netleşecek. Bu sayede şehit aileleri, engelli vatandaşlar, emekliler ve gençler öncelikli olarak konut sahibi olabilecek.