TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU EKRANI: TOKİ 500 bin konut başvuru ne zaman, şartları neler, başvuru nasıl yapılır, kimler ne zaman başvurabilir?

Türkiye'de sosyal konut alanında tarihî bir adım olan TOKİ 500 bin konut projesi, 2025 yılında vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Proje kapsamında başvurular 10 Kasım – 19 Aralık tarihleri arasında alınacak ve vatandaşlar hem TOKİ başvuru ekranı e-Devlet üzerinden hem de bankaların şubeleri aracılığıyla başvuru yapabilecek. Peki, TOKİ 500 bin konut başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır, kimler ne zaman başvurabilir? Detaylar haberimizde...

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU EKRANI

Türkiye'nin konut ihtiyacına yönelik tarihi bir adım olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci 10 Kasım 2025'te başlıyor ve 19 Aralık 2025'e kadar devam edecek. Vatandaşlar başvurularını T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Başvuruların geçerli sayılabilmesi için sistemin yönlendirdiği IBAN numarasına EFT, havale veya ATM yoluyla ödeme yapılması gerekiyor. Süreç içinde ödeme gerçekleştirilmezse başvuru geçersiz sayılacak. İlk beş gün boyunca başvurular, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre e-Devlet üzerinden alınacak.

TOKİ BAŞVURU EKRANI E-DEVLET AÇILDI MI?

Henüz TOKİ başvuru ekranı e-Devlet üzerinden açılmadı. Başvurular 10 Kasım 2025 itibarıyla başlayacak ve ilk beş gün boyunca T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak vatandaşlar başvuru yapabilecek.

10 Kasım 2025: Son rakamı 0 olan vatandaşlar

11 Kasım 2025: Son rakamı 2 olan vatandaşlar

12 Kasım 2025: Son rakamı 4 olan vatandaşlar

13 Kasım 2025: Son rakamı 6 olan vatandaşlar

14 Kasım 2025: Son rakamı 8 olan vatandaşlar

15 Kasım 2025'ten itibaren başvuru ekranı tüm vatandaşlara açılacak ve başvurular tüm katılımcılar tarafından gerçekleştirilebilecek.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ 500 bin konut projesine başvuru yapacak vatandaşların karşılaması gereken şartlar şöyle:

Başvuru sahipleri en az 18 yaşında ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı. Başvuru sahibinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapulu mülkiyet bulunmamalı. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için 145 bin TL'yi, diğer iller için 127 bin TL'yi geçmemeli. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri gelir şartından muaf tutuluyor.

Başvurular, başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre yapılacak ve başvuru döneminden geriye dönük en az bir yıl boyunca ikamet şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illerinde ise nüfusa kayıt veya en az bir yıl ikamet şartı geçerli olacak.

Proje kapsamında özel kontenjanlar da bulunuyor. Şehit yakınları, gaziler ve engelliler için yüzde 5, üç ve daha fazla çocuklu aileler için yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençler için ise yüzde 20 kontenjan ayrılmış durumda.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, belirtilen bankaların şubeleri veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru sırasında sistem, kullanıcıları adım adım yönlendirecek ve IBAN üzerinden başvuru ücretinin yatırılmasını isteyecek.

İlk beş gün için başvurular T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. 15 Kasım 2025 itibarıyla başvuru ekranı tüm vatandaşlara açılacak ve süreç 19 Aralık 2025'e kadar devam edecek. Ödeme yapılmadan başvuru geçerli sayılmayacak.

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNE KİMLER NE ZAMAN BAŞVURABİLİR?

Başvurular, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınacak. İlk gün son rakamı 0 olan vatandaşlar başvuru yaparken, ikinci gün son rakamı 2 olan vatandaşlar başvuru gerçekleştirecek. Bu sıralama 14 Kasım'a kadar devam edecek. 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren ise tüm vatandaşlar başvurularını e-Devlet veya banka şubeleri üzerinden tamamlayabilecek.

T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru tarihleri, ilk beş gün boyunca T.C. kimlik numarasının son hanesine göre düzenlendi. Bu yöntem, yoğunluğun dengeli şekilde dağıtılmasını ve başvuru sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağlıyor.

İlk beş günün ardından, başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak ve son başvuru tarihi olan 19 Aralık 2025'e kadar herkes başvurusunu yapabilecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ 500 bin konut projesi için başvuru bedeli 5.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri başvuru bedelinden muaf tutuluyor.

Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara yatırılan tutar iade edilecek. Ödeme, başvuru sırasında sistemin yönlendirdiği IBAN'a EFT, havale veya ATM aracılığıyla yapılacak.

TOKİ ÖDEME PLANLARI VE FİYATLAR

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 200 bin TL ve 80 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Tüm konutlarda yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sunuluyor. Aylık taksitler sırasıyla 6 bin 750 TL, 8 bin 250 TL ve 9 bin 938 TL olacak.

İstanbul'da ise 55 metrekarelik 1+1 konutların fiyatı 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin TL ve 80 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Peşinat oranı yüzde 10 olup 240 ay vade imkanı sağlanıyor. Aylık taksitler sırasıyla 7 bin 313 TL, 9 bin 188 TL ve 11 bin 63 TL olacak.