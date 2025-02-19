EMLAK KONUT BAŞVURU | TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut başvuru ekranı!

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan TOKİ sosyal konut projesi, dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ sosyal konut başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ tarafından hayata geçirilecek 250 bin sosyal konut projesi, düşük ve orta gelir grubuna yönelik olarak planlandı. Cumhurbaşkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, projenin detayları netleşmeye başladı.

TOKİ sosyal konut başvurularının başlamasıyla birlikte, başvuru şartları ve süreçle ilgili bilgiler de paylaşılacak. Geçmiş yıllarda yapılan benzer projelerde olduğu gibi, başvuruların e-Devlet üzerinden ve yetkili bankalar aracılığıyla alınması bekleniyor. Başvuru sürecinin şeffaf ve kolay erişilebilir olması hedefleniyor.

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları için belirlenen kriterler arasında gelir düzeyi, yaş sınırı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı gibi maddeler yer alıyor. Ayrıca, konut sahibi olmayanların başvuruda öncelikli olacağı belirtiliyor.

TOKİ 250 BİN KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

TOKİ 250 bin konut projesinin ödeme planı henüz belli olmadı.

EMLAK KONUT KAMPANYASI NEDİR?

Bakan Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun düzenlediği Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Emlak Konut projelerinin uygun ödeme koşullarıyla sunulacağını belirtti. Ayrıca, arsa maliyetlerini düşürerek konut fiyatlarını sabitleyecek bir çalışmanın Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Geçmişte Emlak Konut GYO, benzer kampanyalar düzenlemiş ve bu kampanyalarda çeşitli ödeme seçenekleri sunmuştur. Örneğin, peşin alımlarda %25 indirim, %25 peşinatla ara ödemeli planlar veya %50 peşinatla 24 ay sonra ödeme gibi seçenekler mevcuttu.