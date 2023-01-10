Bugün Show TV'de Tokatçı filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Tokatçı konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Tokatçı nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Tokatçı filmi ne zaman çekildi, hangi yılda çıktı? araştırması yapıyor. Peki, Tokatçı filminin başrollerinde kimler var? Tokatçı filmi nerede çekildi, filmdeki mekanlar neresi? Tokatçı konusu nedir? İşte detaylar...

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tokatçı filmi TV'de de büyük ilgi gördü. Televizyon ekranlarına gelen Tokatçı filmi hakkında Tokatçı konusu, Tokatçı özeti ve Tokatçı oyuncuları gibi konuları merak edildi. Peki, Tokatçı konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Tokatçı nerede çekildi, hangi il ve ilçede? İşte Tokatçı filminin detayları…

TOKATÇI FİLMİ HANGİ YIL ÇIKTI?

Tokatçı, 1983 yapımı başrolde Kemal Sunal'ın oynadığı, Natuk Baytan'ın yönettiği Türk komedi filmidir.

TOKATÇI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Osman köyün ağası olan Hasan Ağa'nın kızını sever. Hasan Ağa ise kızı için çok başlık parası ister. Bunun üzerine Osman İstanbul'a gider orada çoğu zaman aç kalarak başlık parasını biriktirir ancak köyüne dönerken yolda tokatlanır (soyulur). Daha sonra Osman İstanbul'a tekrar gider ve tesadüfen asker arkadaşı Şevket'le karşılaşır. Şevket Osman'a tokatçılığı öğretir. Osman çok para kazanır ve köye döner. Şevket'le birlikte bir plan hazırlayıp Hasan Ağa'yı da tokatlar.

TOKATÇI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Osman

Nazan Saatçi - Emine (ses. Ayşin Atav)

Şevket Altuğ - Şevket (ses. Sadettin Erbil)

Ali Şen - Hasan Ağa (ses. Timuçin Caymaz)

Ünal Gürel - Kara / Karbonat Erol

Süheyl Eğriboz - Sarı Recep (ses. Kemal Bekir)

Selahattin Fırat - Deli Sait

Abdi Algül - Karaborsacı (ses. Kemal Bekir)

Zuhal Üstüntaş - Osman'ın annesi

Muhteşem Durukan - Osman'ın babası (ses. Kamuran Yüce)

Hakkı Kıvanç - Rüstem (ses. Ahmet Uz)

Zeki Sezer - Kumarbaz Avni (ses. Devrim Parscan)

Şeref Çokşeker - Emine'nin annesi (ses. Güler Ökten)

Celal Yonat

Çetin Başaran (ses. Devrim Parscan)

Zeki Alpan (ses. Rıza Pekkutsal)

TOKATÇI NEREDE ÇEKİLDİ?

Tokatçı filmi İstanbul Sarıyer sınırları içerisinde yer alan Reşitpaşa'da çekildi.