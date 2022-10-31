TOGG'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Gemlik'teki fabrikada önemli açıklamalarda bulundu. Aracın renklerinin Türkiye'nin renklerinden seçildiğini belirten Karakaş, "Her adımı şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaştık. Gemlik'teki tesiste bugün ilk seri üretim araç banttan inecek" ifadelerini kullandı. Ardından Mehmet Gürcan Karakaş'ın hayatı merak edildi. Peki, TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşında? Mehmet Gürcan Karakaş nereli, hayatı ve biyografisi nedir?

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili, Togg'un üretim tesisi 29 Ekim Cumartesi günü açılıyor. Cumhuriyet'in 99. yıldönümünde seri üretime başlayacak. Togg'dan 2023 yılında 18-19 bin adet üretilmesi planlanıyor. Projenin başından sonuna büyük bir emeği olan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın hayatı merak ediliyor. Peki, TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşında? Mehmet Gürcan Karakaş nereli, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TOGG CEO'SU MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş 1965 yılında Antalya'nın Akseki ilçesinde dünyaya geldi. 1988 yılında Ortadoğu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Karakaş, aynı yıl içerisinde Aselsan'da çalışmaya başladı. 1990 yılında Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş'de görev alan Karakaş, 1991-1992 yılları arasında Almanya Feuerbach'ta dizel püskürtme sistemleri ürün geliştirme mühendisi olarak çalıştı.

1995 yılında Bursa'da teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü oldu ve 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal'da enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü olarak görev aldı. Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye'ye Genel Müdür olarak atandı.

2007 yılında Bosch'un Almanya'daki merkezine geçiş yapan Karakaş, o tarihten bu yana grubun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Karakaş yerli otomobil TOGG'un CEO'luk görevini üstleniyor.