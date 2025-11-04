Haberler

TİM Başkanı açıkladı, patronların asgari ücret tarifesi belli oldu

TİM Başkanı açıkladı, patronların asgari ücret tarifesi belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milyonların gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrilmişken,Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Gültepe, "Bu yıl biz özel sektör olarak komisyonun belirleyeceği oranın yüzde 5 üzerine çıkabiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücret görüşmeleri öncesinde konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMINI TAHMİN ETMEK ZOR"

Konuk olduğu bir canlı yayın programında konuşan Gültepe, "Umarım hem işverenin hem de çalışanların çıkarları gözetilerek dikkatli ve dengeli bir karar alınır" dedi. Asgari ücret zammına ilişkin oran tahmini yapmanın şu aşamada zor olduğunu belirten Gültepe, "Komisyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye için en doğru oranı belirleyecektir" diye konuştu.

"ÖZEL SEKTÖR ZAM ORANININ YÜZDE 5 ÜZERİNE ÇIKABİLİR"

Gültepe, özel sektörün zam politikasına ilişkin, "Asgari ücret, herkes için bir referans noktası. Bu yıl biz özel sektör olarak komisyonun belirleyeceği oranın yüzde 5 üzerine çıkabiliriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"RADİKAL ADIMLAR ATMAMIZ ŞART"

Gültepe, ihracat ve sanayi üretiminde yaşanan daralmalara da işaret ederek, yeni dönemde ekonomik politikalarda değişim gerektiğini vurguladı. TİM Başkanı, "PMI verilerine ve siparişlere baktığımızda önümüzdeki dönemin çok parlak olmayacağını görüyoruz. Artık radikal adımlar atmamız şart. Hep aynı çözümleri üretip farklı sonuç beklememeliyiz." şeklinde görüş bildirdi.

"MALİYETLERİ SADECE SANAYİCİ DEĞİL, ÜLKE EKONOMİSİ DE KALDIRAMIYOR"

Kur ile enflasyon dengesine de değinen Gültepe, 2026'da bu iki göstergenin paralel seyredeceğini öngördü ve "Şu anda bu maliyetleri sadece sanayici değil, ülke ekonomisi de kaldıramıyor. Kalıcı istikrar için üretim ve ihracat odaklı politikaları sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi

Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Çok büyük umutlarla gelmişti! Hatayspor, Hugo Almeida ile yollarını ayırdı

Ünlü teknik adam galibiyet alamadan Türkiye'den gönderildi
Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi

Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi
İlkay Gündoğan'ın sahalara ne zaman döneceği açıklandı

İlkay Gündoğan'ın sahalara geri dönüş tarihi açıklandı
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak

Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
Galatasaray'ın Ajax kafilesi belli oldu! Yıldız isimler yok

Galatasaray'ın Ajax kafilesi belli oldu! Yıldız isimler yok
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Özel hastanede skandal! Ahsen Bebek'in kafatasında kırık tespit edildi

Ahsen Bebek'e ne oldu? Korkunç gerçek adli tıp raporunda ortaya çıktı
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.