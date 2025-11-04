TİM Başkanı açıkladı, patronların asgari ücret tarifesi belli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücret görüşmeleri öncesinde konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMINI TAHMİN ETMEK ZOR"

Konuk olduğu bir canlı yayın programında konuşan Gültepe, "Umarım hem işverenin hem de çalışanların çıkarları gözetilerek dikkatli ve dengeli bir karar alınır" dedi. Asgari ücret zammına ilişkin oran tahmini yapmanın şu aşamada zor olduğunu belirten Gültepe, "Komisyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye için en doğru oranı belirleyecektir" diye konuştu.

"ÖZEL SEKTÖR ZAM ORANININ YÜZDE 5 ÜZERİNE ÇIKABİLİR"

Gültepe, özel sektörün zam politikasına ilişkin, "Asgari ücret, herkes için bir referans noktası. Bu yıl biz özel sektör olarak komisyonun belirleyeceği oranın yüzde 5 üzerine çıkabiliriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"RADİKAL ADIMLAR ATMAMIZ ŞART"

Gültepe, ihracat ve sanayi üretiminde yaşanan daralmalara da işaret ederek, yeni dönemde ekonomik politikalarda değişim gerektiğini vurguladı. TİM Başkanı, "PMI verilerine ve siparişlere baktığımızda önümüzdeki dönemin çok parlak olmayacağını görüyoruz. Artık radikal adımlar atmamız şart. Hep aynı çözümleri üretip farklı sonuç beklememeliyiz." şeklinde görüş bildirdi.

"MALİYETLERİ SADECE SANAYİCİ DEĞİL, ÜLKE EKONOMİSİ DE KALDIRAMIYOR"

Kur ile enflasyon dengesine de değinen Gültepe, 2026'da bu iki göstergenin paralel seyredeceğini öngördü ve "Şu anda bu maliyetleri sadece sanayici değil, ülke ekonomisi de kaldıramıyor. Kalıcı istikrar için üretim ve ihracat odaklı politikaları sürdürmemiz gerekiyor." dedi.