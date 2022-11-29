Bugün Dünya Tıbbi Sekreterler Günü mü? 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü nedir? sorusunun yanıtı.Sağlık çalışanları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Tıbbi Sekreterler Günü ne zaman? En güzel Tıbbi Sekreterler Günü sözleri ve mesajları neler? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Sağlık sektörünün emektar çalışanları tıbbi sekreterlere özel bir gün olan Dünya Tıbbi Sekreterler Günü ne zaman? Kutlandığını merak ediyor. Peki, Tıbbi Sekreterler Günü ne zaman? En güzel Tıbbi Sekreterler Günü sözleri ve mesajları neler? Detaylar haberimizde...

TIBBİ SEKRETERLİK GÜNÜ NE ZAMAN?

Sağlık hizmeti görevlerini gece gündüz en iyi şekilde başarıyla tamamlayan Tıbbi Sekreterler Günü her tıl yurt gebelinde yapılan bir çok etkinlik ile 29 Kasım'da kutlanıyor.

EN GÜZEL TIBBİ SEKRETERLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Tüm Tıbbi Sekreterlerimizin "29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü" kutlu olsun!

Sağlık hizmetlerinde önemli bir rol üstlenen, azimle çalışan tüm Tıbbi Sekreterlerimizin bu özel günü kutlu olsun!

29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü kutlu olsun

Dünya 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü vesilesiyle kaliteli sağlık hizmetinin sunumunda camiamızın ayrılmaz bir parçası olan fedakâr tüm Tıbbi Sekreterimizin Dünya Tıbbi Sekreterler Gününü kutlar, kendilerine başarılar dilerim.

Tıbbi Sekreterin, Dünya Tıbbi Sekreterler Gününü kutlar, başarılar dilerim.

KİMLER TIBBİ SEKRETER OLABİLİR?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programının amacı, sağlık hizmetlerinin temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetime vakıf, etkin iletişim kuran nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. Ülkemizde Sağlık Hizmetleri sektörünün gelişimine paralel olarak nitelikli eleman ihtiyacı da artmaktadır. Bu nedenle sektöre ilgi duyan ve bu alanda eğitim alarak mesleki anlamda uzmanlaşmak isteyenlere uzaktan eğitim yoluyla sektörde istihdam edilme imkânı sağlanması amaçlanmaktadır. Yetiştirilen insan gücünün mezuniyet sonrası hastane yönetiminde görev alması düşünülmektedir. Eğitim öğretim süresi 2 yıl (4 yarıyıl) olup; programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 2 yıllık teorik ve uygulamalı (toplam 120 AKTS) öğrenimi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.