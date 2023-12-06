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THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu?

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Türk Hava Yolları Avustralya uçuşları ne zaman başlayacağı ve direkt uçuş var mı soruları gündeme geliyor. THY, Avustralya uçuşları için ünlü Avustralyalı aktris Margot Robbie ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor. Ardından, THY Avustralya direkt uçuş var mı sorusu merak ediliyor. Peki, THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak? THY Avustralya direkt uçuş var mı?

THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak ve THY Avustralya direkt uçuş var mı, olacak mı merak ediliyor. Barbie ve Harley Quinn'i canlandıran aktris Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü olacak. THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak? THY Avustralya direkt uçuş var mı? Detaylar haberimizdedir…

TÜRK HAVA YOLLARI AVUSTRALYA UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekonomim'de yer alan habere göre son olarak rol aldığı "Barbie" filmiyle beğeni toplayan Robbie'nin Türkiye'ye getirilip birçok yeri gezeceği belirtildi. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, yaptığı açıklamada, "15-25 Mart 2024 tarihleri arasında da Avustralya'ya uçmaya başlıyoruz. Şimdi Avustralyalı oyuncu Margot Robbie ile görüşüyoruz. Onu uçuştan bir hafta önce getirip Göbeklitepe gibi birçok yeri gezdirmeyi planlıyoruz. Avustralya uçuşu aktarmalı olacak. Buradan 10 saat Singapur'a, oradan da 7 saat Avustralya'ya gidilecek" ifadelerini kullandı.

THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu?

THY AVUSTRALYA DİREKT UÇUŞ VAR MI?

Türk Hava Yolları (THY), Avustralya seferlerini tanıtacağı reklam yüzüne karar verdi. THY, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Margot Robbie ile iş birliği yapma kararı aldı.

THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu?Margot Robbie

MARGOT ROBBIE KİMDİR?

Margot Elise Robbie, Avustralyalı oyuncu ve yapımcıdır. "Suicide Squad: Gerçek Kötüler" filmindeki Harley Quinn rolü ile popülerlik kazanmıştır. 1990 yılında fizyoterapist Sarie Kessler ve Doug Robbie'nin 4 çocuğunun 2.si olarak Dalby'de doğmuştur. Lachlan adlı bir abisi, Cameron ve Anya adlarında 2 küçük kardeşi vardır. Anne ve babasının ayrılmasından sonra annesiyle büyümüş, babasıyla fazla görüşmemiştir. Annesine destek olabilmek için gençlik yıllarında çok sayıda işte çalışmıştır. Bir yandan okulda drama eğitimi almış, 17 yaşında oyunculuk yapmak için Melbourne'e taşınmıştır. İlk olarak I.C.U filminde oynasa da filmin tamamlanması 2009'u buldu. Bu dönemde 2008'de başladığı ve 2011'e kadar oynadığı Neighbours dizisindeki Donna Freedman karakteriyle tanındı. Donna rolüyle iki kez Logie Ödülleri'ne aday gösterildi. 2011'de "Pan Am" dizisinde Laura Cameron karakterini canlandırmıştır. Robbie daha sonra "Para Avcısı" ve "Fokus" gibi filmlerde oynayarak sinemada da kaliteli isimlerle çalıştı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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