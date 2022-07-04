Thor: Love and Thunder izle! (FULL HD) Thor: Love and Thunder fragmanı izle!
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Aksiyon film severler Thor Love and Thunder filmi izle araştırması yapmakta. Thor Love and Thunder full izle! Thor Aşk ve Gök Gürültüsü izle araştırması yapanlar için sinemada yayınlanan Thor Love and Thunder izle ve detaylar haberimizde...
Thor Love and Thunder izle! Aksiyon film severler Thor Love and Thunder filmi izle araştırması yapmakta. Thor Love and Thunder full izle! Thor Aşk ve Gök Gürültüsü izle araştırması yapanlar için sinemada yayınlanan Thor Love and Thunder izle ve detaylar haberimizde...
Thor Love and Thunder izlemek için aşağıdaki Thor Love and Thunder izle linkleri üzerinden filme ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.
Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü, Marvel Comics karakteri Thor'u temel alan, 8 Temmuz 2022'de yayınlanması planlanan bir Amerikan süper kahraman filmidir. Marvel Studios tarafından üretilen ve Walt Disney Pictures tarafından dağıtılan filmin, Marvel Sinematik Evreni'nin 29. filmi olup başrollerinde Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman ve Tessa Thompson yer almaktadır.
- Chris Hemsworth: Thor : Bir Avenger ve Asgard'ın eski kralı. İskandinav mitolojisindeki aynı isimdeki tanrıya dayanıyor.
- Christian Bale: Gorr the God Butcher: Bütün tanrıları yok etmek isteyen,dünyadışı bir savaşçı.
- Natalie Portman: Jane Foster : Bir astrofizikçi ve Thor'un eski sevgilisi kanser tedavisi oluyor ve süper kahramana dönüşerek Mighty Thor adını alıyor. Thor'a benzer güçler kazanıyor. Serinin önceki filmi Thor: Ragnarok'ta (2017)'ta yer almayan Portman, yönetmen Taika Waititi ile yaptığı görüşmenin ardından geri dönmeyi kabul etti.
- Tessa Thompson: Valkyrie : Asgard'ın yeni yöneticisi. Mitolojik yaratık Brunhilda'ya dayanıyor. Thompson ve yapımcı Kevin Feige, karakterin çizgi romanlardaki gibi biseksüel olduğunu ve Marvel Studios'un ilk LGBTQ süper kahraman olacağını söyledi.
- Jaimie Alexander: Sif: Asgardlı savaşçı ve Thor'un çocukluk arkadaşı.İskandinav mitolojisindeki aynı isimli tanrıçaya dayanıyor.
- Taika Waititi: Korg
- Jeff Goldblum: Grandmaster
- Chris Pratt: Peter Quill / Star-Lord
- Dave Bautista: Drax the Destroyer
- Karen Gillan: Nebula
- Vin Diesel: Groot (ses)
- Bradley Cooper: Rocket Raccoon (ses)
- Pom Klementieff: Mantis
- Sean Gunn: Kraglin Obfonteri
- Russell Crowe: Zeus:Olympos'un kralı olan Yıldırım tanrısı.Yunan mitolojisindeki aynı adlı tanrıya dayanmaktadır.