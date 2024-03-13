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The Batman Part II, vizyona bir yıl geç girecek

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Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda yer aldığı The Batman Part II'yi bekleyenler için üzücü haber yapım şirketi Warner Bros. Pictures'dan geldi. Robert Pattinson'un başrolünde olduğu The Batman Part II, bir yıl ertelenerek 2026'da vizyona girecek.

Mart 2022'de vizyona giren Robert Pattinson'lu The Batman'in devam filmi The Batman Part II için Warner Bros. Pictures'dan erteleme kararı geldi. Ekim 2025'te vizyona girmesi beklenen film, 2026'da seyirciyle buluşacak.

THE BATMAN PART 2 ERTELENDİ

Yapımcı Warner Bros. Pictures'ın yayınladığı takvim güncellemesi ile Robert Pattinson'lı The Batman Part II, 2 Ekim 2026'ya kadar ertelendi. Bu ertelenmeyle beraber ise ilk filmin yayınlanmasından yaklaşık 4 yıl sonra vizyona girmiş olacak.

The Batman Part II, vizyona bir yıl geç girecek

The Batman Part II'nin eski vizyon tarihi 3 Ekim 2025'te ise yönetmen koltuğunda Maggie Gyllenhaal'un oturduğu ve başrolünde Christian Bale, Jessie Buckley ve Peter Sarsgaard'ın yer aldığı, Frankenstein uyarlaması The Bride filmi vizyona girecek.

İlk olarak 2023'ün başlarında James Gunn ve Peter Safran'ın DC Universe'ü ile birlikte duyurulan devam filmi The Batman Part II hakkında çok bir şey bilinmiyor.

The Batman Part II, vizyona bir yıl geç girecek

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com - Sinema

Robert Pattinson The Batman Batman Sinema Haberler

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